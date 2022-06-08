اليمن.. مسلحون يختطفون قياديا بقوات الحزام الأمني

أعلن الموقع الرسمي، لـ“القوات الجنوبية المسلحة“، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بجنوب اليمن، الأربعاء، اختطاف أحد القادة المسؤولين في قوات ”الحزام الأمني“ بمحافظة أبين، من قبل مسلحين يشتبه بصلتهم بـ“تنظيم القاعدة“.

ونقل موقع ”درع الجنوب“، المتحدث باسم ”القوات الجنوبية المسلحة“، عن مصدر عملياتي لدى قوات الحزام الأمني في المنطقة الوسطى بمحافظة أبين، أن ثلاثة مسلحين مقنعين، يشتبه بأن لهم صلة بـ“تنظيم القاعدة“، كانوا يستقلون دراجة نارية، اعترضوا سيارة تابعة لمسؤول التموين في قوات الحزام الأمني – قطاع مديرية لودر، يدعى ”ياسر السعدي“، أثناء تأدية عمله قرب بلدة ”كبران“ شمال غرب مديرية مودية المتاخمة لمديرية لودر، شرقي محافظة أبين.

وذكر الموقع، أن ”السعدي“ كان يقوم بمهمة توزيع الغذاء على جنود قوات الحزام الأمني، في الموقع الذي يتمركزون فيها، إلا أن المسلحين قاموا باختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.

وسبق أن نفّذ مسلحون مجهولون، مشتبه بأن لهم صلة بـ“تنظيم القاعدة“ عمليات اختطاف في محافظتي أبين وحضرموت، خلال الأشهر الماضية، استهدفت موظفين في مكتب الأمم المتحدة باليمن، بينهم شخص أجنبي، واثنان آخران أحدهما ألماني الجنسية ومكسيكي، يعملان في منظمة ”أطباء بلا حدود“ دون إعلان التنظيم تبنيه لهاتين العمليتين بشكل رسمي.

وبدأ تنظيم ”القاعدة“ في اليمن، مسلسل عودته الجديدة للبروز من خلال تبنيه عدة هجمات مسلحة نُفذت في المحافظات المحررة من مليشيات الحوثيين بجنوب اليمن، إلى جانب عمليات الاختطاف التي نفذها دون إعلان رسمي، وصولًا إلى نجاحه في تهريب نحو 10 من عناصره بينهم قيادات، من أحد السجون اليمنية في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، عقب أسبوع واحد على إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في البلاد، واستلامه لسلطات الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

وشنّ تنظيم ”القاعدة“ في بيان مطوّل له، هجومًا على مجلس القيادة الرئاسي وعلى أشخاصه وداعميه.