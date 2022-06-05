استئناف المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في عمّان

بدأت مساء اليوم الأحد، جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي في العاصمة الأردنية عمّان، وفق ما أفادت ”رويترز“.

وتأتي هذه المحادثات برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بشأن إعادة فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية رفضها الإجراءات الأحادية للحوثيين بشأن فتح طرق ومنافذ فرعية لمدينة تعز التي تفرض عليها الميليشيات حصارًا خانقًا منذ 7 سنوات.

ودعا رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الحوثيين إلى فتح الطرقات والمعابر في تعز ”بشكل عاجل دون شرط أو مماطلة أو تسويف“.

وفي وقت سابق، قال رئيس الفريق الحكومي المفاوض، عبدالكريم شيبان، في بيان رسمي: ”تفاجأنا بحديث وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين حول الذهاب في إجراء أحادي لفتح طريق ترابي مجهول، في محاولة مكشوفة لإحباط جهود الأمم المتحدة والالتفاف على المشاورات الجارية“.

واتهم المسؤول الحكومي الميليشيات بالتهرب من الالتزامات التي تنص عليها الهدنة، داعيًا مبعوث الأمم المتحدة إلى الضغط عليها ”لوقف هذه المهازل واحترام النقاشات الجارية برعاية المنظمة الدولية“ على حد قوله.

وكانت وكالة الأنباء التي يديرها الحوثيون بصنعاء، قالت، مساء السبت، إن سلطات الجماعة في تعز باشرت رفع الحواجز الترابية عند الضواحي الشمالية لمدينة تعز تمهيدًا لفتح طريق بطول 12 كيلو مترًا.

واليوم الأحد، أوضح قيادي عسكري في الجيش اليمني، تضاريس المنفذ الذي أعلنت ميليشيات الحوثي فتحه أمام المواطنين، والواقع في الضواحي الشمالية لمحافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وقال المتحدث العسكري ونائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز العقيد عبدالباسط البحر: ”يمتد الطريق من وسط شارع الستين الشمالي للمحافظة، مرورًا إلى شارع الخمسين، عبر طريق فرعي وعر، ومنه إلى خط الأربعين الدائري حول المدينة، وصولًا إلى مدينة النور، محيط المدينة ومعسكر الدفاع الجوي، الذي تسيطر عليه قوات الشرعية، ومنه إلى منطقة بئر باشا داخل المدينة“.

وأشار البحر، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ إلى أن ”المنفذ الذي تجهز ميليشيات الحوثيين لفتحه، هو عبارة عن طريق فرعي طويل، وهو وعر للغاية، وخطير وغير آمن، كونه مليئًا بالألغام والقناصات“.

وأضاف: ”ومن عيوبه أيضًا، أنه طريق مهجور ضيق جدًا، ولا تمر به الآن إلا الحمير، ويحتاج إلی تأهيل، وهو طويل مسافته 30 كيلومترًا مقارنة بـ الطرق الرئيسة، ويمر بمناطق جبلية وممرات سيول، ولا يصلح إلا لمرور السيارات رباعية الدفع بعد إعادة التأهيل، ولا تمر فيه الشاحنات والدينات والبضائع، ويحتاج إلى ساعتين من الوقت لتجاوزه“.

وتابع: ”نحن بحاجة إلى الضغط لفتح طرق إضافية، وليس أن تبقى الطرق الرئيسة مغلقة، ونلجأ لبديلة، فهذه الطريقة غير مجدية أو مفيدة على الإطلاق، وكأن الحصار لا يزال قائمًا، ولن يلمس الناس أي فرق بين الحالين، قبل وبعد الحصار“.

ولفت البحر إلى أن ”القيام بشق الطرقات في مناطق عسكرية، بخلاف ما نصت عليه الاتفاقيات، يعد خرقًا واضحًا وفاضحًا للهدنة الإنسانية، وعملًا عسكريًا واستحداثات عسكرية“.