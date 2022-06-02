بايدن يشكر السعودية "لقيادتها الشجاعة" جهود تمديد الهدنة في اليمن

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، بتمديد هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة بين طرفي الصراع في اليمن، شاكرًا المملكة العربية السعودية ”لقيادتها الشجاعة“ جهود تمديدها.

وقال بايدن في بيان، إن ”السعودية أظهرت قيادة شجاعة من خلال التصديق على البنود وتنفيذها“، مشددًا على أن ”الدبلوماسية الأمريكية لن تهدأ حتى يتم التوصل لتسوية سلمية دائمة في اليمن“.

وأضاف الرئيس الأمريكي: ”كان الشهران الماضيان في اليمن من بين الفترات الأكثر سلمًا منذ بدأت الحرب الرهيبة قبل 7 سنوات بفضل الهدنة التي أُبرمت في أبريل“.

وأكد بايدن أن ”عُمان، ومصر، والأردن، لعبت دورًا جعل من عملية الهدنة أمرًا ممكنًا“. وأضاف: ”الولايات المتحدة ستظل مشاركة في هذه العملية على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة، وستركز على ردع التهديدات عن الأصدقاء والشركاء“.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن الحكومة اليمنية، والمتمردين الحوثيين وافقوا على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهاء مفاعيلها.

وقال غروندبرغ في بيان: ”أود أن أعلن استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لاقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين، وستدخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية“، أي بنهاية اليوم الخميس.

وخاض المبعوث الأممي محادثات مكثفة مع أطراف النزاع كافة، خلال الأيام الماضية، لدفعهم نحو تمديد الهدنة.

وبينما أعلن المتمردون الحوثيون والحكومة عدم ممانعتهم من التمديد، إلا أنهم وضعوا شروطًا لذلك. وتريد السلطة من الحوثيين رفع حصارهم لتعز جنوب غرب البلاد كما نصت الهدنة، فيما يطالب المتمردون بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم.

وقال غروندبرغ في بيانه إنه ”لا بد من اتخاذ خطوات إضافية لكي تحقق الهدنة إمكاناتها بالكامل، لا سيما فيما يتعلق بفتح الطرق، وتشغيل الرحلات التجارية، وستتطلب مثل هذه الخطوات قيادة ورؤية لليمن كله“.

وتابع: ”سأستمر بالعمل مع الأطراف لتنفيذ وترسيخ عناصر الهدنة كاملةً، والتوجه نحو حل سياسي مستدام لهذا النزاع يلبي تطلعات ومطالب اليمنيين المشروعة رجالًا ونساءً“.