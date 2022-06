الأمم المتحدة: تلقينا "إشارات إيجابية أولية" لتمديد هدنة اليمن

أفادت الأمم المتحدة بأنها تلقت ”إشارات إيجابية أولية“ من طرفي النزاع في اليمن حول تمديد الهدنة الحالية، رغم أن وقف إطلاق النار الذي ساعد على خفض العنف طوال شهرين، دخل يومه الأخير الخميس دون اتفاق في الأفق.

وبينما أعلن المتمردون والحكومة عدم ممانعتهم في التمديد، إلا أنهم وضعوا شروطا لذلك.

وتريد السلطة من الحوثيين رفع حصارهم لتعز جنوب غرب البلاد كما نصت الهدنة، فيما يطالب المتمردون بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم.

ويخوض المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ محادثات مع أطراف النزاع كافة لدفعهم نحو تمديد الهدنة في البلد الفقير الغارق في الحرب.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء، إن المنظمة الأممية تلقت ”إشارات أولية إيجابية من الأطراف في هذه المرحلة“.

وشدد ستيفان دوجاريك على أن غروندبرغ منخرط في ”عمل مكثف لضمان تجديد الهدنة“.

"@OSE_Yemen Mr. Hans Grundberg is involved in intense work on ensuring the renewal of the truce. And, you know, we have received preliminary, positive indications from the parties at this point." @UN_Spokesperson @StephDujarric #yemen https://t.co/eWMhjwgycv

— Afrah Nasser (@Afrahnasser) June 2, 2022