اليمن.. مقتل جنديين ونجاة قيادي أمني في ثاني عملية استهداف بشبوة

نجا أحد القيادات الأمنية في قوات ”دفاع شبوة“ في محافظة شبوة، مساء اليوم الثلاثاء، إثر انفجار يشتبه أنه جرى بوساطة عبوة ناسفة، استهدفت موكب القيادي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقالت مصادر محلية، إن انفجارا استهدف عربة عسكرية ترافق موكب القيادي الأمني ”ماجد لمروق“ قرب حاجز أمني تابع لقوات اللواء الثاني مشاة جبلي، في منطقة ”جول الريدة“ في مديرية ميفعة، جنوب شرق محافظة شبوة.

وأشارت المصادر المحلية لـ“إرم نيوز“، إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل جنديينِ وإصابة نحو 4 آخرين بجراح متفاوتة، مؤكدة أن القيادي ”لمروق“ نجا من عملية الاستهداف.

وتأتي عملية الاستهداف هذه بعد ساعات فقط على وقوع عملية مماثلة باستهداف عربة عسكرية تابعة لقوات ”دفاع شبوة“ غرب مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، ذكر الموقع الرسمي لقوات الساحل الغربي، أن ”3 جنود استشهدوا ظهر الثلاثاء 31 مايو/ أيار، إثر تفجير عبوة ناسفة في عتق عاصمة محافظة شبوة“، مضيفًا أن ”التفجير استهدف طقما أمنيا تابعا لقوات دفاع شبوة وسط المدينة“.

ونقل الموقع عن مصدر محلي قوله، إن ”التفجير استهدف الطقم قرب مدرسة الأوائل، في منطقة السوداء غرب مدينة عتق؛ ما تسبب باستشهاد وجرح أربعة جنود وتحطم الطقم“.

وأشار المصدر إلى أنه ”تم التعرف على ثلاث من الضحايا، هم: نادر سالم علي علاص الخليفي، علي صالح علاص الخليفي، والجريح علي ناصر الصنجر الخليفي“.

وفي السياق قال الناشط الجنوبي وضاح بن عطية،في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إن ضحايا التفجير هم 4 قتلى و2 من المصابين.