تفجير يستهدف قوات دفاع شبوة وأنباء عن قتلى ومصابين

قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في تفجير عبوة ناسفة استهدف اليوم الثلاثاء عناصر من قوات دفاع شبوة بمدينة عتق عاصمة المحافظة.

وذكر الموقع الرسمي لقوات الساحل الغربي أن ”3 جنود استشهدوا ظهر الثلاثاء 31 مايو/ أيار إثر تفجير عبوة ناسفة بعتق عاصمة محافظة شبوة“، مضيفا أن ”التفجير استهدف طقما أمنيا تابعا لقوات دفاع شبوة وسط المدينة“.

ونقل الموقه عن مصدر محلي أن ”التفجير استهدف الطقم بالقرب من مدرسة الأوائل، بمنطقة السوداء غرب مدينة عتق؛ ما تسبب باستشهاد وجرح أربعه جنود وتحطم الطقم“.

وأشار المصدر إلى أنه ”تم التعرف على ثلاثة من الضحايا، هم: نادر سالم علي علاص الخليفي، علي صالح علاص الخليفي، والجريح علي ناصر الصنجر الخليفي“.

في السياق ذاته، قال الناشط الجنوبي وضاح بن عطية على حسابه الرسمي في تويتر إن ضحايا التفجير هم 4 قتلى و2 من المصابين.