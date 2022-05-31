30 منظمة إغاثية تدعو لتمديد الهدنة في اليمن

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دعت منظمات إغاثية عاملة في اليمن أطراف النزاع، يوم الثلاثاء، إلى تمديد الهدنة الحالية في البلد الغارق في الحرب، والتي تنتهي الخميس المقبل.

وأعربت الحكومة اليمنية وكذلك جماعة الحوثي عن عدم ممانعتهما تمديد الهدنة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق فعلي بشأن ذلك.

وقالت المنظمات وعددها أكثر من ثلاثين، بينها ”المجلس النرويجي للاجئين“، في بيان: ”نحثكم على تمديد اتفاق الهدنة والمضي قدما لإضافة مكاسب على تلك التي تم تحقيقها خلال الشهرين الماضيين، والعمل من أجل السلام لليمنيين“.

وأضاف البيان: ”رأينا الآثار الإنسانية الإيجابية للهدنة، ففي الشهر الأول من الهدنة فقط انخفض عدد القتلى أو الجرحى في اليمن أكثر من 50%، ونظرا للدخول المنتظم لسفن الوقود إلى ميناء الحديدة لم يعد الناس يقفون في طوابير“.

في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، دخلت هدنة حيز التنفيذ بوساطة من الأمم المتحدة، على أن تستمر لشهرين.

ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما مثل بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب مدمرة.

وتبادلت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون اتهامات بخرق الهدنة، لكن الاتفاق نجح في خفض مستويات العنف بشكل كبير.

وبموجب الهدنة، أقلعت رحلات جوية تجارية للمرة الأولى منذ ست سنوات من مطار صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى الأردن. وأعلنت الحكومة اليمنية موافقة مصر على تسيير رحلات مباشرة بين صنعاء والقاهرة ابتداء من غد الأربعاء.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ دعا، الأسبوع الماضي، طرفي النزاع إلى تمديد الهدنة قبل نهايتها الخميس. وقد أبدى طرفا النزاع عدم ممانعتهما، لكن الاتفاق النهائي حول ذلك لم يتم التوصل إليه بعد.

وبسبب الحرب المندلعة منذ عام 2014، يتهدد خطر المجاعة الملايين من سكان اليمن، في حين يحتاج آلاف، بينهم الكثير من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، إلى علاج طبي عاجل لا يتوافر في البلد الذي تعرّضت بنيته التحتية للتدمير.

ويعتمد نحو 80% من سكان اليمن، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وقالت المنظمات الإغاثية في بيانها: ”لا تدعوا شهر حزيران/ يونيو هو الشهر الذي يُستأنف فيه القتال“، مضيفة: ”لقد تعبت العائلات اليمنية من القتال“.