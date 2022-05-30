اليمن .. مجلس القيادة الرئاسي يقر تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية

أفاد موقع وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، اليوم الإثنين، بأن مجلس القيادة الرئاسي أقر خلال اجتماع ترأسه رشاد العليمي، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة رقم (5) لإعلان نقل السلطة في البلاد.

وتنص المادة (5) من إعلان نقل السلطة، على ”تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن“.

وعقد الاجتماع بحضور نواب رئيس مجلس القيادة، عيدروس الزُبيدي، والدكتور عبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي، النواب طارق صالح، وعثمان مجلي، فيما غاب عن الاجتماع بعذر مسبب النائب سلطان العرادة.

وبحسب الوكالة الرسمية، توافق المجلس على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية مكونة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائبا، والعميد ركن حسين الهيال عضوا مقررا.

كما وافق مجلس القيادة الرئاسي على تشكيل لجنة لتقييم وإعادة هيكلة الأجهزة الاستخبارية.

وأكد المجلس، أهمية اضطلاع هذه اللجان المشكلة بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار، واعتماد السياسات الكفيلة بتكامل كافة القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية موحدة، خدمة لمعركة استعادة الدولة وحماية مكاسب التوافق الوطني الراهن بإسناد من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، العميد عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي، وهو قائد ألوية العمالقة، عن تشكيل لجنة رئاسية خاصة، تهدف إلى تنظيم وإصلاح القوات العسكرية والأمنية وتوحيد عملها.

وأكد المحرمي خلال لقاء عقد في العاصمة المؤقتة عدن، بقيادة ألوية العمالقة والأحزمة الأمنية في عدن ولحج وأبين، أن ”التأهيل والتدريب وفتح المعاهد والكليات العسكرية ستنال الأهمية الكبرى في الفترة القادمة“، حسب ما ذكر إعلام ألوية العمالقة.