مقتل 3 على الأقل جراء انفجار قنبلة بسوق مزدحمة في عدن

قالت الشرطة اليمنية اليوم الخميس إن ثلاثة مدنيين على الأقل قُتلوا وأصيب آخرون في انفجار عبوة ناسفة بسوق شعبي مليء بالمتسوقين في مدينة عدن الساحلية التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وذكرت شرطة عدن في بيان مقتضب ”الانفجار وقع في سوق بيع الأسماك بمنطقة الشيخ عثمان شمال عدن بفعل عبوة ناسفة زرعت في برميل قمامة“.

وقالت إن الانفجار أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 25 آخرين ”كحصيلة أولية“.

مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء انفجار قنبلة بسوق مزدحمة في #عدن#إرم_نيوز #اليمن pic.twitter.com/EOi2ZSaVrn — إرم نيوز (@EremNews) May 26, 2022

ومديرية الشيخ عثمان التي وقع فيها الانفجار من أشهر مناطق عدن ذات الكثافة السكانية العالية وتضم مجموعة من الأسواق الشعبية التي عادة ما تكون مكتظة بالناس.

وهذا أكبر عدد من المدنيين يسقط في واقعة من هذا النوع في عدن منذ تشكيل مجلس قيادة رئاسي جديد في الثامن من أبريل/ نيسان.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن سبب انفجار القنبلة غير معروف إلى الآن“.

وذكرت المصادر أن الانفجار أدى إلى مقتل 4 أشخاص، بينهم طفل، وإصابة أكثر من 7 آخرين، من مرتادي سوق مديرية الشيخ عثمان، الذي كان في ذروة ازدحامه لحظة الانفجار.

وبحسب المصادر، فإن الفرق الأمنية نزلت إلى الموقع لجمع الاستدلالات عقب الحادثة.

وتنشط في منطقة الانفجار أسواق كبيرة، منها سوق الأسماك، وسوق القات والخضروات والملابس والتقنيات، وأسواق الحراج، وعشرات المطاعم.

ونقلت التقارير المحلية عن مصادر أمنية قولها إنّ الحادثة، بحسب التحقيقات الأولية، تشير إلى رمي قنبلة أمام سوق السمك، الذي تحيط به أسواق أخرى، لكن لم تعرف الدوافع، وما إذا كانت إرهابية أو حادثة عرضية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.

من جانبه، ذكر السكرتير الإعلامي لشرطة عدن، خالد السنمي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن الانفجار كان نتيجة عبوة ناسفة مزروعة في برميل قمامة بسوق السمك الشعبي بمديرية الشيخ عثمان.

وأشار السنمي إلى أن الحصيلة الأولية للانفجار، هي سقوط 3 قتلى، وإصابة 25 آخرين، قبل أن يرتفع عدد الضحايا إلى أربعة اشخاص، وفق ما أفادت المصادر لـ“إرم“.

وكان مسؤول عسكري في وزارة الدفاع اليمنية قد نجا من انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه في مدينة عدن في منتصف الشهر الجاري.