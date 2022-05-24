بعد تعيينات من "الرئاسي اليمني".. أزمة "القرارات الأحادية" تعود إلى الواجهة

عاد الجدل من جديد إلى الساحة اليمنية، خاصة في المعسكر المناهض لميليشيات الحوثيين، بشأن القرارات الرئاسية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، التي يعتبرها المجلس الانتقالي الجنوبي وأنصاره، ”أحادية وغير متوافق عليها“.

وأصدر مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، المعّين من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، يوم أمس الإثنين، قرارًا كلف فيه محمد ناصر المقبلي، مديرًا لدائرة الشباب بمكتب رئاسة الجمهورية، وتكليف أحمد محسن الهذالي نائبًا له، وهو ما اعتبره البعض تفردًا بالقرارات.

وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، إن ”القرارات الأحادية الصادرة عن قيادات في مجلس القيادة الرئاسي تتوالى، ومجملها مخالف للتوافق، وللمعايير في شغل الوظيفة العامة، كما كثر اللغط حولها“.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ”مثل هكذا قرارات هي في حكم المعدومة قانونًا، وحتى يمضي التوافق الذي حققته مشاورات الرياض على جميع الأطراف العمل بحسن النوايا، وإدراك أن الواقع قد تغير، وأن إعادة إنتاج وإحياء قوى الفساد والعبث المعادية للجنوب وقضيته، وللتحالف العربي، أمر مرفوض، ولن يمر“.



بدوره قال الصحفي المقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي، ياسر اليافعي، إن ”قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لا تبشر بخير، وليست توافقيه بالمطلق، ومثل ما وقفنا لقرارات الرئيس هادي سنقف بكل شجاعة لقرارات العليمي“.

وأشار في منشور عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“، إلى أن الصحفي المقبلي، المعيّن مديرًا لدائرة الشباب بمكتب رئاسة الجمهورية، من الشخصيات التي ”ليس لها علاقة بالنضال، وكان موقفه سلبيًا من مشروع مقاومة الحوثيين، والتحالف العربي“، معتبرًا ذلك اختراقًا لمكتب العليمي.

وتابع اليافعي: ”نقول لرئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي، ومدير مكتبه يحيى الشعيبي، تذكَّرا أن الهدف صنعاء وليس العبث بعدن والجنوب، والعودة بنا إلى مرحلة الصراعات التي شهدتها المدينة، في العام 2017 -2020، حذاري من تكرار هذه التجربة، واستخدام نفس الأدوات (ثوار فبراير) للعودة إلى نقطة الصفر لأنكم أنتم من يدفع ثمن هذه الحماقة مثل ما دفعها من قبلكم“.



وتطرق رئيس دار المعارف للبحوث والإحصاء سعيد بكران من جهته، إلى إلغاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لقرار عضو المجلس الرئاسي محافظ حضرموت، اللواء الركن فرج البحسني، بتغيير مديري أمن وشرطة حضرموت الساحل والوادي والصحراء، منتصف الشهر الجاري.

وبيَّن في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أن ”محافظ أكبر وأهم محافظة، وعضو مجلس القيادة الرئاسي، وقائد منطقة عسكرية، أوقف رشاد العليمي قراره بتعيين مدير أمن في محافظته بحجة عدم التوافق، لكن دوائر مكتب الرئاسة يقسمونها بينهم لعناصر قادمة من صنعاء وأخرى من إسطنبول، هذا من حقهم دون الرجوع لأي من الأعضاء، والشركاء في المجلس“.



وفي المقابل، قال الصحفي سام الغباري، في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، ”يستحق محمد المقبلي، ما هو أكثر من رئيس دائرة، فشاب طموح مثله يجب أن يحظى باهتمام ورعاية الجميع، وتأييدهم، أستغرب من بعض الأصوات العاقلة التي لا تزال تتخندق سياسيًا، أو مناطقيًا في شهوة النيل منه، لا يجب إطلاقًا رفض مقاوم شرس للحوثيين، ومثقف نظيف الجيب والنوايا، فمثله لا يُرفض“.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم الثلاثاء، معلومات تشير إلى إلغاء قرار تعيين مدير لدائرة الشباب بمكتب رئاسة الجمهورية ونائب له، بعد اعتراض المجلس الانتقالي الجنوبي، غير أنه لم يتسنَ لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة تلك المعلومات حتى الآن.

وخلال الفترة الماضية، صدر عن المجلس الانتقالي الجنوبي، مواقف متكررة ترفض فيها ”القرارات الأحادية“ الصادرة عن الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، والحكومة اليمنية، دون تشاور مسبق، وفقًا لاتفاق الرياض، الموقع بين الانتقالي الجنوبي والشرعية اليمنية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2019.