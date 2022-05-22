محتجون أمام محكمة العدل الدولية يطالبون برفع الحصار الحوثي عن تعز

نفذ العشرات من الناشطين والمغتربين اليمنيين في أوروبا، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، تنديدًا باستمرار الحصار، الذي تفرضه ميليشيات الحوثيين على مدينة تعز اليمنية.

وطالب المحتجون اليمنيون، المجتمع الدولي، بممارسة ضغوطاته على ميليشيات الحوثيين، لإنهاء حصارهم المفروض على مدينة تعز، والالتزام بالهدنة الجارية، التي أعلنتها الأمم المتحدة، والتي تضمنت بنودها رفع الحصار.

ورفع المشاركون شعارات ولافتات تدعو العالم إلى ضرورة محاسبة ميليشيات الحوثيين، والتضامن مع مدينة تعز وسكانها الذين يعيشون معاناة متواصلة بفعل الحصار الخانق، الذي تفرضه ميليشيات الحوثيين على المدينة منذ العام 2015.

وشددوا على ضرورة رفع الحصار، وفتح الطرقات التي أغلقتها ميليشيات الحوثيين في مدينة تعز أمام المارة، بما يضمن حركة تنقل المواطنين ووصول الإمدادات والمساعدات للمدنيين المحاصرين.

وردد المحتجون، شعارات منددة بانتهاكات ميليشيات الحوثيين المتواصلة ضد المدنيين المحاصرين في تعز، التي وصلت إلى مقتل 365 طفلًا برصاص القناصة، في حين تسببت الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثيين في أحياء تعز، بمقتل 1355 شخصًا، وإصابة الآلاف، بحسب البيان الصادر عن الفعالية.

وتنص بنود الهدنة الجارية في اليمن، منذ مطلع شهر أبريل/ نيسان الماضي، التي أعلنتها الأمم المتحدة، لمدة شهرين قابلة للتمديد، على أن يتم فتح الحصار المفروض على مدينة تعز، خلال فترة الهدنة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، على الرغم من تنفيذ البند المتعلق باستئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي، والسماح بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، دعا الولايات المتحدة للضغط على ميليشيات الحوثيين، لإنهاء الحصار المفروض على المدنيين في مدينة تعز، وفتح معابر المدينة، وتخصيص رسوم شحنات النفط الداخلة لميناء الحديدة، لدفع رواتب موظفي القطاع العام.

وقال بن مبارك، خلال لقاء عقده، الثلاثاء الماضي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة واشنطن: ”في الوقت الذي حرصت فيه الحكومة، مدفوعة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، ببذل كل ما يمكن لإنجاح الهدنة، وتنفيذ التزامات الجانب الحكومي، وهو ما تكلل أخيرًا باستعادة رحلات الطيران، من وإلى مطار صنعاء، إلا أن الميليشيات الحوثية، ما زالت حتى اليوم، تماطل بتنفيذ ما يخصها من التزامات“.

وأوضح بن مبارك، أن ميليشيات الحوثيين لم تلتزم على وجه الخصوص، بتلك البنود المتعلقة برفع الحصار عن مدينة تعز، وتسهيل تنقل المواطنين، والتخفيف من الأزمة الإنسانية في المحافظة المحاصرة، لأكثر من 7 سنوات.