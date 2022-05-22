قيادي حوثي: لسنا ضد تمديد الهدنة في اليمن

قال مهدي المشاط رئيس ما يسمى ”المجلس السياسي الأعلى“ التابع لميليشيات الحوثيين في اليمن، إن الجماعة ليست ضد تمديد الهدنة الحالية التي توسطت فيها الأمم المتحدة، لكنه وصفها بأنها ”لم تكن مشجعة بما يكفي“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وأضاف المشاط في كلمة بثتها، اليوم الأحد، قناة ”المسيرة “ لتابعة لجماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران: ”نؤكد أننا لسنا ضد تمديد الهدنة، ولكن ما ليس ممكنًا هو القبول بأي هدنة تستمر فيها معاناة شعبنا، وهو ما يجعلني أدعو إلى تعاون حقيقي ومشجع يفضي إلى تحسين المزايا الإنسانية والاقتصادية في أي تهدئة قادمة“، وفق تعبيره.

وكان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، شدد على أهمية الدور المهم الملقى على عاتق الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، للضغط على ميليشيات الحوثيين الانقلابية، لإجبارها على الانخراط بجدية، ضمن جهود السلام.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الأمير خالد بن سلمان، يوم الجمعة، بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحثا خلاله الشأن اليمني ومستجداته الراهنة، فضلًا عن التأكيد من قبله، على تطلعات بلاده، والتحالف العربي، في الوصول باليمن إلى حل سياسي شامل، تنتقل بموجبه البلاد إلى الأمن والاستقرار.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي، على موقع ”تويتر“: ”‏اجتمعت في واشنطن مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، وبحثنا الشأن اليمني ومستجداته، وأكدت له دعم التحالف بقيادة المملكة، لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، والكيانات المساندة له، وتطلّعاتنا بأن يصل اليمنيون إلى حلٍّ سياسي شامل، ينقل اليمن إلى السلام والتنمية“.

وأضاف الأمير السعودي: ”‏كما أكدت له أنه رغم إيجابية الهدنة المعلنة لحدٍّ كبير، إلا أن هناك دورًا مهمًا يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام به، للضغط على الميليشيات الحوثية، لفتح طرق تعز، وإيداع إيرادات ميناء الحُديدة، والانخراط بجدية في جهود السلام، لينتقل اليمن إلى الأمن والاستقرار“.

ونفى الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية وعضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي باليمن، العميد صادق دويد، الجمعة، مزاعم ميليشيات الحوثيين، حول فتحها منفذًا إنسانيًا جنوب الحديدة.

وكانت ميليشيات الحوثيين قد أعلنت، الخميس، عبر الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الخاضعة لسيطرتها، بأن الخط الممتد من منطقة المبرز جبل رأس، إلى مديرية حيس بمحافظة الحديدة، مفتوح من جهة تواجد قواتها، وجاهز لعبور المسافرين في أي وقت.

وأكد دويد، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“: ”‏ما أعلنه الحوثيون، عن فتح منفذ إنساني، في منطقة المبرز جبل رأس، الذي يسيطر عليه من الجانبين في الطريق الواصل بين مديريتي (الجراحي، العدين) تضليل للرأي العام والمجتمع الدولي“.