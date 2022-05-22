وفاة رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني غير صحيحة

نفى نجل رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، اليوم الأحد، صحة الشائعات المتداولة حول وفاة والده.

وقال صهيب البركاني، نجل الشيخ سلطان سعيد البركاني، في اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“، إن ”الخبر عارٍ من الصحة، ووالدي بخير وصحة وعافية“.

وأضاف: ”هذي الإشاعات تظهر من أناس لهم أغراض وأهداف خاصة، واليوم تحدثت طويلًا مع والدي وهو بأحسن حال“.

وكانت حسابات يمنية على موقع تويتر تداولت خبرا عن وفاة رئيس مجلس النواب سلطان البركاني في ألمانيا؛ حيث يتلقى العلاج منذ فترة.

ويرأس سلطان البركاني البرلمان اليمني، منذ أبريل 2019، منذ اختياره في جلسة عقدت بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، كانت حينها الأولى منذ بدء الحرب.

وينتمي البركاني لحزب المؤتمر الشعبي، وهو أحد أنصار الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الأوفياء الذين تمسكوا برفض الحوثيين، رغم تفرق حزب المؤتمر الشعبي العام إلى أجنحة متعددة بين صنعاء وعواصم عربية عقب مقتل صالح.

وفي يوليو 2020 راجت شائعات حول إصابة البركاني بفيروس كورونا خلال إقامته في العاصمة السعودية الرياض، قبل أن يخرج للنفي، واصفا الأنباء حول الإصابة بالكاذبة.