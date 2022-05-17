أمريكا تشدد على أهمية حرية الحركة بمناطق النزاع في اليمن

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره اليمني يوم الثلاثاء أنه من المهم ضمان حرية الحركة في المناطق المتنازع عليها في اليمن، في ظل آمال بأن الهدنة التي تم التوصل لها بوساطة الأمم المتحدة قد تؤدي إلى سلام دائم في البلاد.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ”شدد الوزير على وجه الخصوص على أهمية ضمان حرية الحركة للأفراد والسلع عبر المناطق المتنازع عليها مثل مدينة تعز، ثالث أكبر مدن اليمن حيث يعاني مئات الآلاف من اليمنيين“.

والإثنين، أقلعت أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية، من مطار صنعاء الدولي، المغلق منذ أكثر من 6 سنوات، نحو العاصمة الأردنية عمّان، بموجب اتفاق الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة، مطلع الشهر الماضي.

وبحسب شهود عيان ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الطائرة التي أقلعت من مطار صنعاء الدولي الإثنين، تحمل على متنها أكثر من مئة مسافر، غالبيتهم من المرضى، لتلقي العلاج في المملكة الأردنية الهاشمية.

ورحّب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، الإثنين، بانطلاق أولى الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي، معبّرًا عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لدعمها القيّم وتعاون الحكومة اليمنية البنّاء في تيسير الرحلة.

وأعرب غروندبرغ في تصريح نشره الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة في اليمن، عن أمله في أن توفر هذه الخطوة التي طال انتظارها، في ”بعض الراحة لليمنيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي في الخارج، أو الذين يسعون إلى فرص التعليم والعمل، أو لمّ الشمل مع أحبائهم“.

وقال إن ”هذا هو وقت التضافر وبذل المزيد من الجهد للبدء في إصلاح ما كسرته الحرب، وتنفيذ جميع التزامات الهدنة لبناء الثقة والتحرك نحو استئناف عملية سياسية لإنهاء النزاع بشكل مستدام“.

وشدد على ضرورة بذل جهود مكثّفة لدعم الأطراف في الوفاء بجميع الالتزامات التي تعهدوا بها عند اتفاقهم على الهدنة.

وأكد غروندبرغ أن إحراز تقدم نحو فتح الطرق في تعز، هو أمر أساس لتحقيق الوعد لليمنيات واليمنيين بمزيد من الأمن وبقدرة أفضل على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، وبتحسين حرية التنقل داخل اليمن وإليه ومنه.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إنه يتوقع من الأطراف اليمنية الوفاء بالتزاماتهم، بما يشمل الاجتماع على وجه السرعة للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات في اليمن، وفقًا لبنود اتفاق الهدنة.

كما رحبت فرنسا عبر سفارتها لدى اليمن، بالحدث، وقالت إن اليمنيين كانوا يترقبون هذا الخبر بفارق الصبر.

وأشادت السفارة الفرنسية في تغريدات على حسابها على تويتر، بالدور الرئيس الذي تقوم به الأمم المتحدة والأردن وجهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، والحكومية اليمنية المبذولة لإزاحة جميع العقبات أمام هذا التطور الذي يصب في مصلحة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته.

وأكدت دعمها الكامل للمبعوث الأممي إلى اليمن، في جهوده المبذولة للحفاظ على الهدنة واستئناف العملية السياسية.

وقالت السفارة الفرنسية لدى اليمن، إنه حان الوقت لرؤية الحوثيين يقومون أخيرًا بخطوة ملموسة لصالح السلام، من خلال إعادة فتح الطرق في تعز، التي أصبحت أمرًا ضروريًا، ويجب أن يتم ذلك دون تأخير.