وزير الدفاع اليمني: وضعنا الميداني اليوم أقوى بعد التغيير السياسي

قال وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم الإثنين، إن الوضع الميداني اليوم، ”أقوى بفضل الإسناد والدعم الذي تقدمه القوات المشتركة، وبعد التغيير السياسي الذي ساهم في تعزيز وحدة الصف الوطني واللحمة المجتمعية والقوى الوطنية“.

جاء ذلك، خلال مناقشته بالعاصمة السعودية الرياض، مع نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، قائد القوات المشتركة، الفريق أول ركن مطلق الأزيمع، للمستجدات الميدانية على امتداد مسرح العمليات اليمني، في ظل الهدنة الأممية، واستمرار خروقات ميليشيات الحوثيين واعتداءاتها واستهدافاتها للمدنيين والأعيان المدنية.

وأكد وزير الدفاع اليمني، أن ”ميليشيات الحوثيين، مستمرة في تحشيد قواتها وبناء التحصينات ومصرّة على العنف والإرهاب، في حين يلتزم الجيش اليمني فيه بالهدنة الأممية ويبدي حرصًا على السلام الدائم الذي يتوق إليه الشعب اليمني وأشقاؤه“، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

وثمّن المقدشي، ”جهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومساندتهم الفاعلة للجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مختلف المجالات العملياتية والجوية واللوجستية والتدريبية“.

وقال إن ”الوقفة الأخوية من الأشقاء سيبقى لها الدور الفاعل في التصدي للميليشيا الحوثية ومشروعها الإيراني واستعادة استقرار اليمن ومواجهة التهديدات الإيرانية المتربصة بالأمن القومي العربي والأمن العالمي“.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، عن نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، قائد القوات المشتركة، الفريق أول ركن، مطلق الأزيمع، تأكيده على دعم المملكة العربية السعودية لليمن، وسعيها إلى السلم فيه، وأنها لن تتخلى عن دعمها في جميع المجالات العسكرية والتنموية.

كما قام وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن، محمد المقدشي، بزيارة إلى خلية التخطيط والارتباط الإماراتية لدى القوات المشتركة؛ لتقديم واجب العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما قدم تهانيه بانتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسًا للدولة.

وأشاد المقدشي، بدور دولة الإمارات العربية الداعمة للشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة، ومشاركتهم الفاعلة في تحالف دعم الشرعية اليمنية، ودعمهم وإسنادهم اللوجستي والجوي والعملياتي للقوات اليمنية المسلحة ”وتضحياتهم الغالية في هذه المعركة العروبية“، مؤكدا أن ”تلك المواقف ستبقى محل تقدير واحترام الشعب اليمني“.