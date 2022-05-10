اليمن.. تعيين يحيى الشعيبي مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء قرارا بتعيين الدكتور يحيى محمد الشعيبي مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

وكان الشعيبي يشغل منصب سفير اليمن لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ عام 2016، وعاد قبل يومين إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وظهر يحيى الشعيبي خلال لقاء الرئيس اليمني رشاد العليمي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، في مدينة عدن صباح اليوم الثلاثاء، كأول ظهور إعلامي له في هذا المنصب.

ويحيى الشعبي واحد من الشخصيات السياسية والأكاديمية اليمنية والتي تركت بصمة في القطاعات الحكومية التي تولت مناصب عليا فيها، منها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

والشعيبي من مواليد عام 1952 في محافظة لحج، جنوب اليمن، ويمتلك خبرة إدارية عالية، فهو حاصل على الماجستير في الكيمياء الفيزيائية ودرجة في الكيمياء التحليلية الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تعيينه أستاذا في جامعة صنعاء، قبل توليه منصب وكيل شؤون الطلاب فيها.

وفي العام 1997 تم تعيينه وزيراً للتربية والتعليم، وفي عام 2001 عين وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

وجرى تعيينه بعد ذلك محافظا لمحافظة عدن في العام 2003، وفي 2007 عين وزيراً للدولة ”أميناً للعاصمة صنعاء“.

وعين وزيراً للتعليم العالي في 2011 في حكومة الوفاق الوطني ثم قدم استقالته منها في 4 يوليو/ تموز 2012 ويعتبر أول وزير يقدم استقالته من حكومة الوفاق الوطني.

ومع سيطرة الميليشيات الحوثية على السلطة في صنعاء، غادر الشعيبي البلد، ليخوض جولات جديدة من النضال الوطني ضد الحوثيين، وفي العام 2016 تم تعيينه سفيرا فوق العادة لليمن لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، قبل ان ينتقل إلى قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، مقر الرئاسة اليمنية.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد العليمي قد تعهد في 19 أبريل/نيسان الماضي، بإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ومعالجة الوضعين الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى امتداد التراب الوطني كله.

وأكد العليمي في كلمته التي ألقاها عقب أدائه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، اليمين الدستورية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أن المجلس الرئاسي سيلتزم أمام الشعب اليمني كله، شمالًا وجنوبًا، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.