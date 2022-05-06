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التحالف العربي يعلن انتهاء عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيرا حوثيا
تاريخ النشر: 06 مايو 2022 14:52 GMT
تاريخ التحديث: 06 مايو 2022 16:15 GMT

التحالف العربي يعلن انتهاء عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيرا حوثيا

أعلن التحالف العربي اليوم الجمعة عن انتهاء عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيراً من الحوثيين ضمن المبادرة الإنسانية السعودية. وقال التحالف العربي في بيان إن المبادرة

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المصدر: فريق التحرير

أعلن التحالف العربي اليوم الجمعة عن انتهاء عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيراً من الحوثيين ضمن المبادرة الإنسانية السعودية.

وقال التحالف العربي في بيان إن المبادرة السعودية جاءت من منطلق إنساني لإنهاء ملف الأسرى ودعم جهود السلام في اليمن.

وأشاد التحالف في بيانه بجهود ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنسيق إعادة الأسرى.

وكان التحالف قال في وقت سابق اليوم إن 108 من الأسرى نقلوا إلى عدن و9 إلى صنعاء، و9 مقاتلين أجانب جارٍ تسليمهم لسفارات دولهم، حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وقال التحالف إن طائرتين غادرتا إلى عدن وصنعاء لتسليم الأسرى ضمن المبادرة السعودية الإنسانية، مشيرا إلى أن 37 أسيرًا تم نقلهم برًا وتسليمهم لاعتبارات إنسانية وقرب مناطق إقامتهم من الحدود السعودية اليمنية، حسب الوكالة.

ووصلت في وقت سابق، أول طائرة تحمل 40 أسيرًا حوثيًا أفرجت عنهم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إلى عدن، قادمة من السعودية، ضمن المبادرة السعودية الإنسانية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن، اليوم الجمعة، مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن.

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