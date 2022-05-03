بعد إعلان التحالف الإفراج عن 163 أسيرا.. قيادي حوثي: لا نعرفهم والأمر لا يعنينا

تنصل الحوثيون من صفقة للإفراج عن العشرات من أسراهم، في مساع منهم لإفشال مبادرة سعودية لإطلاق سراح 163 أسيرا منهم.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية، عبد القادر المرتضى في تصريح نشرته وكالة ”سبأ“ (النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين): ”تبلّغنا بكشف يتضمن عددا من الأسماء خلاف ما أعلنت السعودية، وأكثر من ذلك أنهم ليسوا من أسرانا وأنهم غير معروفين لدينا“، مؤكدا أنه تم ”إبلاغ الصليب الأحمر بأننا غير معنيين بهم“.

ويوم الخميس الماضي، قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، إنه سيطلق سراح 163 أسيرا من جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران ممن قاتلوا ضد المملكة، وذلك في إطار مبادرة إنسانية لدعم حل الأزمة اليمنية.

وأضاف التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه بدأ بالفعل في اتخاذ إجراءات للإفراج عن الأسرى بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي إن هذه الخطوة تأتي لدعم كافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية، وإحلال السلام، وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية، ”وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين“.

وكان آخر تبادل كبير للأسرى شمل نحو 1000 سجين قد جرى في 2020 في إطار خطوات بناء الثقة المتفق عليها بآخر محادثات سلام عقدت في 2018.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ على ”تويتر“، الخميس الماضي، إن الأطراف أكدت التزامها بالحفاظ على الهدنة في أنحاء البلاد، وذلك في أبرز خطوة منذ سنوات باتجاه إنهاء الصراع المستمر منذ 7 سنوات.

وفي بداية الشهر الماضي، دخلت الهدنة في اليمن حيز التنفيذ، بوساطة من الأمم المتحدة، على أن تستمر لشهرين.

ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016.

ولم تبدأ الرحلات بعدُ مع إصرار الحكومة اليمنية على أن يحمل جميع المسافرين جوازات سفر صادرة عنها.

واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بمحاولة تهريب عناصر إيرانية، ومن حزب الله اللبناني، وفرض استخدام جوازات سفر صادرة عنهم.

وقال غروندبرغ: ”نعمل بكل طاقتنا لمساعدتهم (الأطراف) على الوصول إلى حلول لاستئناف الرحلات الجوية من صنعاء“.