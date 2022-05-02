رئيس هيئة أركان الجيش اليمني: جاهزون لخوض "معركة فاصلة" ضد الحوثيين‎‎

قال رئيس هيئة الأركان العامة لدى الجيش اليمني، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن، صغير حمود بن عزيز، الاثنين، إن القوات اليمنية المسلحة جاهزة لخوض ما أسماها ”المعركة الفاصلة“ لتحقيق النصر، في حال عدم التزام مليشيات الحوثيين بالهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة.

وأكد بن عزيز، خلال جولته التفقدية لقوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهات القتال، جنوبي محافظة مأرب، أن ”الجميع مع القوات المسلحة في معركتها المقدسة لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة“.

وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ – بالدعم الكبير والمساندة الفاعلة الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية للقوات المسلحة وللشعب اليمني في مختلف المجالات.

وعلى صعيد متصل، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور، رشاد العليمي، الاثنين، اتصالًا هاتفيًا برئيس هيئة الأركان العامة لدى الجيش اليمني، للاطلاع على تفاصيل الوضع الميداني في مسرح العمليات والخروقات المتواصلة لمليشيات الحوثيين للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، ”في ظل الالتزام التام للقوات المسلحة بتوجيهات القيادة السياسية بوقف إطلاق النار“، بحسب ما نقله الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة.

وجدد رئيس هيئة الأركان العامة، تأكيده على أن جاهزية القوات المسلحة في أعلى مستوياتها ”لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية“.

وأعلنت الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن، هانز غرودنبرغ، مطلع إبريل/ نيسان المنصرم، عن توصل الأطراف اليمنية إلى هدنة توقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن، لمدة شهرين، قابلة للتمديد. كما تشمل السماح بعودة الرحلات التجارية من مطار صنعاء وفتح الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثيين على مدينة تعز.

وتتبادل الحكومة اليمنية، مع مليشيات الحوثيين، الاتهامات بارتكاب خروقات متنوعة بشكل شبه يومي للهدنة الأممية التي دخلت شهرها الثاني، في عدد من مناطق التماس في محافظات البلاد المختلفة.

ودعت الأمم المتحدة، السبت الماضي، إلى الاستفادة من الهدنة الجارية في اليمن، لزيادة وصول المساعدات للبلد الغارق في الحرب، وللوصول إلى مزيد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الماسة على وجه السرعة، من ضمنهم الأشخاص في المناطق التي كان فيها الوصول محدودًا جراء الصراع وانعدام الأمن.