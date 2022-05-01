الإرياني: ميليشيا الحوثي تنصلت من التزامها بشأن عائدات النفط

‏قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأحد، إن ميليشيات الحوثي الإنقلابية، تنصلت من التزامها بتوجيه عائدات المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء الحديدة لتغطية مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة بمناطق سيطرتها.

ويقصد الإرياني بموظفي الجهاز الإداري للدولة، موظفي الدوائر الحكومية في القطاعات المدنية القاطنين في المحافظات والمديريات القابعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.

ووفقا للوزير اليمني، فإن ميليشيات الحوثي، لم تلتزم بتوجيه إيرادات عائدات المشتقات النفطية، لصالح صرف المرتبات، رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح اللازمة لسفينتين أسبوعيا، إلى موانئ الحديدة، بشكل منتظم، تنفيذا لبنود إعلان الهدنة برعاية أممية‏.

وقال الإرياني، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“، إن الرسوم والجمارك التي تم تحصيلها من قبل ميليشيات الحوثي، على تلك الشحنات (18 سفينة) الواردة خلال شهري الهدنة، حوالي 90 مليار ريال يمني.

وأشار إلى أن هذا المبلغ يكفي لصرف مرتبات 3 أشهر تقريبا، لجميع موظفي الجهاز الاداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

وطالب الإرياني، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، منذ بدء سريان الهدنة، مشددا على ضرورة وضع آلية لصرفها، كمرتبات لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، تنفيذا لاتفاق استوكهولم، وضمان عدم توجيهها لما يسمى ”المجهود الحربي“.

وأعلنت الأمم المتحدة، عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبيرغ، في بداية شهر أبريل/نيسان الماضي، عن اتفاق أطراف الصراع في اليمن، على هدنة تستمر طيلة شهرين، تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، وفتح الرحلات التجارية أمام مطار صنعاء الدولي، ورفع حصار الحوثيين على مدينة تعز، بالإضافة إلى السماح بتدفق المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.

وكشف الإرياني السبت، أن الجيش اليمني رصد (1924) خرقاً للهدنة الأممية، خلال 21 يوماً منذ إعلانها، وذلك بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن خروقات ميليشيات الحوثي الانقلابية، منذ اللحظة الأولى، لإعلان الهدنة الأممية، تبرهن نهجها في التنصل من التزاماتها، ومحاولاتها تقويض جهود التهدئة، واستغلالها لتحقيق مكاسب ميدانية.

وأضاف الإرياني أن ”ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تواصل منذ اللحظة الأولى لإعلان الهدنة برعاية الأمم المتحدة، ارتكاب الخروقات في مختلف جبهات القتال، بمحافظات مأرب، الحديدة، تعز، الضالع، حجة، صعدة، الجوف، أبين، لحج“.