رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يصل الإمارات

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى دولة الإمارات، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية تستمر لأيام.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ نت“، فقد وصل العليمي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي رفقة نواب رئيس المجلس الرئاسي: عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق محمد عبدالله صالح، وعبدالله العليمي، وعبدالرحمن صالح المحرمي، وعثمان مجلي، وفرج سالمين البحسني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك.

وذكرت الوكالة أن العليمي ”سيجري مباحثات رسمية مع القيادة الإماراتية تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وإعادة الإعمار، وحشد الدعم السياسي والتنموي لليمن؛ لمواجهة التداعيات التي أفرزتها الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً على الشعب اليمني“.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيده ”على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين الضاربة جذورها في أعماق التاريخ.. مثمناً المواقف الأخوية لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف، لا سيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة.. مشيداً بالموقف البطولي للأشقاء في دولة الإمارات وتلبيتهم للنداء الأخوي لليمن من خلال مشاركتهم الفاعلة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن“.

وأشار العليمي، بحسب الوكالة، إلى ”الدعم الإماراتي السياسي والعسكري والإنساني والإغاثي والتنموي المقدم لليمن خلال المرحلة الماضية“.

وكان رشاد العليمي قد غادر مدينة جدة السعودية في وقت سابق الجمعة، بعد زيارة رسمية للمملكة.