اشتعال أنبوب نفطي في شبوة.. وحديث عن "عمل تخريبي"

اندلعت النيران في أنبوب نفطي بمحافظة شبوة جنوب اليمن، يربط بين منشأتين نفطيتين، مساء الأحد، وسط أنباء عن تعرضه لـ“عمل تخريبي“.

وقالت مصادر محلية في محافظة شبوة، لـ“إرم نيوز“، إن ”الأنبوب النفطي الممتد من قطاع عياد في مديرية جردان، غرب المحافظة، إلى ميناء ”النشيمة“ في مديرية رضوم، جنوب شبوة، تعرض لعمل تخريبي من قبل مجهولين، ما أدى إلى توقف عملية الضخ عبر الأنبوب المستهدف“.

وأشارت المصادر، إلى ”احتمالية تعرض الأنبوب النفطي، إلى تفجير من قبل مجهولين، أدى إلى اندلاع اللهب الكبير الذي شوهد من عدة مناطق بعيدة بمحافظة شبوة“.

وأضافت المصادر، أن ”المنطقة المستهدفة يوجد فيها أنبوبان لتصدير النفط الخام والغاز المسال، أحدهما مخصص لنقل النفط الخام من عياد إلى النشمية، والآخر ممتد بين منطقة صافر في محافظة مأرب، ومنشأة بلحاف النفطية بمديرية رضوم جنوب شبوة، المتوقفة في الوقت الحالي“.

في حين أكدت مصادر أخرى لـ“إرم نيوز“، أن ”الأنبوب المستهدف بالعمل التخريبي، هو أنبوب مخصص لنقل الغاز المسال للتصدير، الرابط بين منشأة صافر في مأرب، إلى ميناء بلحاف، جنوب محافظة شبوة، ما أدى إلى توقف تصدير الغاز“.

وأشارت المصادر، إلى أن ”وحدات أمنية وعسكرية وصلت المنطقة المستهدفة، وتجري عمليات تمشيط للبحث عن منفذي هذا العمل التخريبي“.

ولم تصدر السلطات اليمنية، تعليقًا حول الحادثة حتى اللحظة.

وعلى مدى الفترة الماضية، شهدت الأنابيب النفطية المخصصة لنقل النفط الخام إلى ميناء ”النشيمة“ جنوب محافظة شبوة، المخصص لتصدير النفط اليمني، لعدة عمليات تخريبية، أدت إلى تراجع الكميات المصدّرة من النفط الخام والغاز المسال من اليمن.

ويأتي هذا الاستهداف، بعد يومين من تأكيد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، في كلمته التي ألقاها في فعالية نظمها البنك الدولي عبر الاتصال المرئي، عن دعم حكومته لاستئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في اليمن، لدفع راتب موظفي الدولة، والحفاظ على استقرار العملة.