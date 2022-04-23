جوازات سفر "مشبوهة" تعرقل استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء

أعلنت الحكومة اليمنية صباح اليوم، عدم إعطاء تصريح لأولى الرحلات الجوية للخطوط اليمنية من مطار صنعاء المغلق منذ أكثر من 6 سنوات، بسبب عدم التزام ميليشيا الحوثي بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية، متهمة المليشيا بمحاولة استغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها خارج البلاد بأسماء ووثائق مزورة.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، الأحد، عن تأجيل رحلتها الأولى، من مطار صنعاء الدولي المغلق منذ أكثر من 6 سنوات، التي كان من المقرر إقلاعها صباح اليوم نحو العاصمة الأردنية عمّان، بسبب عدم تلقيها تصاريح حتى اللحظة.

وقالت الشركة اليمنية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، إنها ”بدأت إجراءات حجز التذاكر للمسافرين على هذه الرحلة، كما أنها قامت بكامل استعداداتها الفنية من حيث وصول الطائرة وموعد إقلاعها ومن ثم عودتها إلى مطار صنعاء الدولي قادمةً من عمّان، وهذه الرحلة التي ستكون بادرة خير لنقل المرضى والمسافرين من صنعاء إلى عمّان“.

وحمّلت الحكومية اليمنية ”مليشيا الحوثي التابعة لإيران المسؤولية الكاملة عن تعثر تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان،والعودة، والتي كان مقرر انطلاقها يوم الأحد 24 إبريل،جراء عدم التزامها بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية“.

وقال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة اليمنية معمر الإرياني في تغريدة على تويتر، إن ”مليشيا الحوثي الإرهابية فرض (60) راكبا على متن الرحلة بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها، في ظل معلومات تؤكد تخطيطها لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بأسماء وهمية ووثائق مزورة“.

1-نحمل مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران المسئولية الكاملة عن تعثر تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان،والعودة، والتي كان مقرر انطلاقها يوم الأحد 24 إبريل،جراء عدم التزامها بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 23, 2022

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ”بالضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف التلاعب بهذا الملف الإنساني، واتخاذ المواطنين في مناطق سيطرتها رهائن لجني مكاسب، دون اكتراث بأوضاعهم ومعاناتهم المتفاقمة، والتعجيل بإطلاق الرحلة تنفيذا لبنود إعلان التهدئة برعاية أممية“.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة في اليمن لمدة شهرين، الذي أعلنته الأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري، فتح مطار صنعاء الدولي، الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثيين، بشكل محدود، لاستقبال رحلتين تجاريتين في الأسبوع، إلى جانب الاتفاق على رفع الحوثيين حصارهم عن مدينة تعز، والسماح بتدفق المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم.

ومع اقتراب نهاية الشهر الأول من عمر الهدنة اليمنية، إلا أن مليشيات الحوثيين، تواصل مماطلاتها في تنفيذ الاتفاق الذي ينصّ على فتح الممرات والمعابر الإنسانية، على الرغم من توقف الضربات الجوية لقوات التحالف العربي، وسماح الحكومة اليمنية بوصول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثيين.

2-تحاول مليشيا الحوثي الارهابية فرض (٦٠) راكب على متن الرحلة بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها، في ظل معلومات تؤكد تخطيطها لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني باسماء وهمية ووثائق مزورة — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 23, 2022

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد العليمي، كشف الثلاثاء الماضي، عن امتناع مليشيات الحوثيين عن تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة بفتح المعابر في تعز.

واتهمت مليشيات الحوثيين، الأحد، دول التحالف العربي، ”برفض منح شركة الخطوط الجوية اليمنية، تصريح هبوط الرحلة التي كان من مقرر وصولها إلى مطار صنعاء الدولي اليوم“، وفقًا لما نقلته النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين من وكالة الأنباء اليمنية سبأ، على لسان وكيل هيئة الطيران المدني، رائد طالب جبل.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، قبل أيام، عن انطلاق أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية، بين صنعاء وعمّان، خلال الهدنة، اليوم الأحد. معربًا عن شكره لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ”على تسهيل منح التصاريح لتشغيل الرحلات“.

3-المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الاممي مطالبين بالضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف التلاعب بهذا الملف الانساني، واتخاذ المواطنين في مناطق سيطرتها رهائن لجني مكاسب، دون اكتراث باوضاعهم ومعاناتهم المتفاقمة، والتعجيل بإطلاق الرحلة تنفيذا لبنود اعلان التهدئة برعاية اممية — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 23, 2022

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال الخميس الماضي، إن فتح مطار صنعاء الأحد، أمام أولى الرحلات الجوية، يعدّ خطوة مهمة في تنفيذ الهدنة اليمنية.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، إن نجاح الرحلة الأولى عبر مطار صنعاء الدولي، ”يعتمد على التزام الأطراف بالتسهيلات المستمرة، وفقًا للاتفاق الهدنة“.