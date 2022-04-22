سفير السعودية باليمن: المجلس الرئاسي بمقدوره فرض إرادة سياسية على الحوثي

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أن المجلس القيادي الرئاسي في اليمن، قادر أن يكون قوة متماسكة لفرض إرادة سياسية على الحوثيين.

جاء ذلك في رد من آل جابر على سؤال حول إن كان المجلس الرئاسي قادر على الحسم العسكري للأزمة اليمنية، وذلك خلال استضافته في برنامج ”الليوان“ الذي يقدمه الإعلامي عبد الله المديفر، عبر قناة ”روتانا خليجية“.

وقال السفير السعودي، إن المجلس القيادي الرئاسي اليمني ”في وضعه الراهن، قادر أن يكون قوة متماسكة لفرض إرادة سياسية على الحوثيين في المقام الأول“.

وأضاف أن ”الجميع يسعى للسلام، فاليمنيون تواقون للسلام، إلا الحوثي.. ولعل في هذه المرحلة وبهذا التماسك ووحدة الصف لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، أن ينخرط الحوثيون في حوار سياسي“.

وتابع أن ”هناك فرصة كبيرة للسلام، ونرجو من الحوثيين أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يعملوا على إعلاء مصلحة اليمن قبل أي مصلحة أخرى للنظام الإيراني أو حزب الله“.

ووصف آل جابر، قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، نقل صلاحياته للمجلس الرئاسي بقيادة رشاد العليمي، بأنه قرار ”شجاع“.

وأضاف أن هادي ”اتخذ هذا القرار بكامل إرادته.. فالوضع صعب ومعقد، واليمنيون شخصوا المشكلة منذ مدة، وكانوا يتواصلون معنا، بأن هناك مشكلة، إذ أن المكونات لا تستطيع العمل معا، وتريد أن تتشارك“.

وتابع: ”كان خيار المجلس الرئاسي، خيار يمني، وتم إقناع هادي به.. فيما ساهمت السعودية في إقناع الرئيس“.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، أن ”ما يقرره اليمنيون على طاولة الحوار دون استخدام القوة، سيحصل على الدعم، ليس من المملكة ومن دول الخليج، بل من المجتمع الدولي كاملا“.

وتعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد العليمي، الثلاثاء الماضي، بإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ومعالجة الوضعين الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى امتداد التراب الوطني كله.

وأكد العليمي في كلمته التي ألقاها عقب أدائه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، اليمين الدستورية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أن المجلس الرئاسي ”سيلتزم أمام الشعب اليمني كله، شمالًا وجنوبًا، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية“.