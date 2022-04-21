"الانتقالي الجنوبي" يدعو "الرئاسي اليمني" إلى التعجيل باستكمال تنفيذ "اتفاق الرياض"

دعت الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى ضرورة ”العمل السريع لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض“، الموقع بين ”الشرعية اليمنية“ والانتقالي الجنوبي، في العام 2019، برعاية المملكة العربية السعودية.

وشددت رئاسية المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال اجتماعها الدوري المنعقد في عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، على استكمال ما تبقى من بنود ”اتفاق الرياض“، ومنها :“تعيين محافظين ومديري أمن لمحافظات حضرموت، والمهرة، وسقطرى، ولحج، وأبين، والضالع، ونقل القوات العسكرية إلى جبهات القتال، وهيكلة وزارتي الدفاع والداخلية، وإعادة تشكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وإصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية“.

وعبّر المجلس الانتقالي الجنوبي عن دعمه لجهود مجلس القيادة الرئاسي ”الهادفة لمعالجة كافة الاختلالات، وتوطيد دعائم الاستقرار الأمني والمعيشي“، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للانتقالي الجنوبي.

وبارك المجلس ما تمخضت عنه مشاورات الرياض اليمنية – اليمنية، التي اختتمت قبل أسبوعين، برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، كما جدد المجلس الانتقالي الجنوبي تأكيده على الالتزام ”بشراكته مع كل القوى التي شاركت في المشاورات“.

وأكد المجلس تمسكه بـ“الثوابت الوطنية الجنوبية، والسعي مع كل الخيرين من أبناء الجنوب لتعزيز الاصطفاف الجنوبي بما يضمن تضافر جهود الجميع لتحقيق تطلعات شعب الجنوب، وتعزيز شراكته مع الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومع كل القوى المناوئة للميليشيات الحوثية والمخططات التوسعية الإيرانية في المنطقة“، بحسب الموقع الرسمي للانتقالي.

وشدد الانتقالي الجنوبي على أهمية تكثيف جهود كافة هيئات المجلس وقياداته وتكويناته المركزية والمحلية، والعمل الجاد على تنفيذ مخرجات مشاورات الرياض، ”والدفع باتجاه معالجة كافة القضايا المتصلة بحياة الشعب في الجنوب وفي مقدمتها توفير الخدمات، ووقف انهيار العملة المحلية، وتأمين صرف المرتبات، وإطلاق عملية التنمية والإعمار في محافظات الجنوب كافة“.

ودعا الحكومة اليمنية إلى تقديم كل أوجه الدعم لإنجاح جهود قيادة السلطة المحلية والسلطات الأمنية في العاصمة عدن، بقيادة محافظها أحمد لملس، وزير الدولة، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات، والبدء في عملية التنمية والإعمار.