بلينكن والعليمي يبحثان "التطورات الايجابية" في اليمن لإرساء هدنة مستدامة

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مساء اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن التطورات الايجابية في اليمن، وكيفية الاستفادة منها لارساء هدنة مستدامة.

وقالت وكالة ”سبأ نت“ اليمنية إنه ”تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والدعم الأمريكي لليمن وقيادته الجديدة لاستكمال استعادة الدولة وتنفيذ برنامج الإصلاحات“.

وقدم وزير الخارجية الأمريكي التهنئة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن بلينكن حضّ رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ”على السعي لإرساء سلام مستدام في البلاد بعد مؤشرات إيجابية ظهرت مؤخرا إثر سبع سنوات من الحرب المدمّرة“.

ووفقا للمتحدث الأمريكي، أبدى بلينكن تأييده لهدنة لمدة شهرين بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والتي تبدو صامدة إلى حد كبير منذ بداية شهر رمضان في الثاني من نيسان/أبريل.

وقال برايس إن بلينكن ”شدّد على ضرورة الاستفادة من زخم هذه التطورات الإيجابية لضمان إرساء هدنة مستدامة وإطلاق عملية سلام شاملة“.

ودعا بلينكن إلى تحقيق تقدم على مسار إعادة فتح الطرق المؤدية إلى تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية، وهي نقطة أساسية في الهدنة التي تم التوصل إليها برعاية المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، بحسب ما جاء في وكالة فرانس برس.

في غضون ذلك، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، فجر الخميس، تشكيل رئاسة هيئة التشاور والمصالحة في المجلس، مع بدء اجتماعاته في عدن.

وعقد المجلس اجتماعا مع هيئة التشاور والمصالحة التي تتألف من 50 عضوا يمثلون كافة القوى الوطنية، مؤكدا على ”روح التوافق والشراكة كعنوان للمرحلة الانتقالية“.

وتم خلال الاجتماع التوافق على قوام هيئة التشاور والمصالحة، التي ضمت محمد الغيثي رئيسا، وعضوية كل من: عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري.

وأعرب العليمي عن ”أمله في أن تكون هيئة التشاور والمصالحة عونا للمجلس، وأن يكون أعضاؤها الذين يمتلكون تجارب في العمل السياسي والإداري عند مستوى المسؤولية“.

وبدأ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الثلاثاء، مهامهم في عدن، بعد جلسة تخلّلها أداء اليمين أمام عدد من نواب البرلمان المنتخب في العام 2003.

وأدّى رئيس مجلس القيادة والأعضاء السبعة الآخرون اليمين بحضور عدد من السفراء الأوروبيين والعرب، وكذلك مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، والمبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ.

وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي سلم السلطة في 7 نيسان/أبريل الجاري إلى مجلس القيادة الذي يمثّل قوى مختلفة، وذلك في ختام مشاورات لجماعات رئيسية يمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.