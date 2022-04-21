"الرئاسي اليمني" يعقد أول اجتماعاته في عدن.. ويتعهد بـ"تطوير" المدينة

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مساء الأربعاء، أول اجتماع له من داخل البلاد، في عدن، وذلك عقب يوم واحد، من أداء أعضاء المجلس لليمين الدستورية، أمام مجلس النواب.

وشدد رئيس المجلس رشاد العليمي، خلال الاجتماع، على ”ضرورة تطبيق برنامج المجلس بشكل عاجل، وخصوصا في الجوانب المتعلقة بحياة المواطن اقتصاديا وتنمويا“.

وناقش الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، ”أولويات المرحلة المقبلة، وترجمة التعهدات التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته الأولى التي ألقاها عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، سواء فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي والخدمات العامة، والجانب العسكري والأمني والسياسي، وأهمية أن تحظى عدن بدعم كامل في مجال التنمية والاستقرار“.

ووعد العليمي، أبناء عدن، بـ“العمل على تطوير المدينة وتنميتها لتستعيد دورها كمدينة للسلام والمحبة والحرية“.

كما ناقش مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع آخر، ”الأوضاع الخدمية والمعيشية، وتطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات، وعلى وجه الخصوص العاصمة المؤقتة عدن“.

وركز الاجتماع -الذي حضره إلى جانب أعضاء المجلس الرئاسي، كلا من رئيس الوزراء معين عبدالملك، ومحافظ عدن أحمد لملس- على ”المتطلبات الخدمية العاجلة في القطاعات الرئيسية، في محافظة عدن، كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرقات والصرف الصحي والمنشآت الحيوية“.

وأقر المجلس، في اجتماعه، ”جملة من القرارات والتوجيهات بهذا الخصوص، بما ينعكس على العاصمة المؤقتة عدن، ويلمسه المواطن بصورة مباشرة“، بحسب وكالة ”سبأ“.

من جانب آخر، أحال مجلس النواب اليمني، الموازنة العامة للدولة للعام 2022، المقدمة من الحكومة، إلى لجنة تم تشكيلها من رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان، واللجنة المالية المختصة، لإعداد تقرير إلى المجلس بهذا الشأن ومناقشته.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، أن ”مجلس النواب، واصل يوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، عقد جلساته البرلمانية، والذي كرست لمناقشة مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2022“.

ووفقا للوكالة، فقد ”استمع المجلس إلى البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2022، من قبل وزير المالية سالم بن بريك، حيث هدفت الحكومة في بيانها المالي إلى جملة من السياسات والإجراءات العامة التي ستعمل على تنفيذها في مجال السياسة المالية والنقدية، وسياسات تعزيز النمو الاقتصادي“.

وبحسب البيان الحكومي، ”تقدر جملة الموارد العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ 3 تريليون و243 مليار ريال، فيما تقدر جملة الاستخدامات العامة، بمبلغ 3 تريليون و645 مليار ريال، بينما قدر العجز في مشروع الموازنة، بمبلغ 401 مليار ريال“.