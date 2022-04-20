اليمن.. تعيين محافظ عدن أحمد لملس وزيرًا للدولة وعضوًا في مجلس الوزراء

أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مساء الأربعاء، أول قرار جمهوري منذ تشكيل المجلس وتولي إدارة البلاد، عيَّن بموجبه، محافظ العاصمة المؤقتة عدن، أحمد حامد لملس، وزيرًا للدولة وعضوًا في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى منصبه الحالي كمحافظ لعدن.

وحمل قرار التعيين الجمهوري، رقم 9 للعام 2022، واعتمد وفقًا لديباجته على الإعلان الرئاسي، الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022، بشأن نقل السلطة، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدًا أن القرار جاء بناءً على موافقه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفقًا للإعلان الرئاسي الذي حدد أن صلاحية اتخاذ القرارات تأتي بإجماع أعضاء المجلس الرئاسي.

ويشغل أحمد لملس منصب محافظ العاصمة المؤقتة عدن، منذ يوليو 2020، وفقًا لقرار جمهوري صدر حينها من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بناءً على تفاهمات ومشاورات اتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة الشرعية مع المجلس الانتقالي الجنوبي، في أواخر 2019، حيث جاء قرار تعيين ”لملس“ متزامنًا مع قرار آخر بتعيين مدير عام لشرطة عدن.

وقبل ذلك، وتحديدًا منذ منتصف العام 2017، شغل ”لملس“ منصب الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي منذ تأسيسه في ذلك الوقت، بعد أقل من عام على شغله منصب محافظ محافظة شبوة النفطية.

وقبل حرب 2015 كان ”لملس“ مديرًا عامًا لعدد من المديريات، بدأها بمديرية عتق بمحافظة شبوة، العام 1998 حتى 2003، قبل أن ينتقل إلى عدن ويتنقل في قيادة 3 مديريات فيها، وهي: الشيخ عثمان، والمنصورة، وخورمكسر، حتى بداية 2015.

وتعود أصول ”لملس“ إلى محافظة شبوة جنوب اليمن، حيث وُلد في العام 1970 في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، إلا أنه نشأ وترعرع وتلقى دراسته في مدينة عدن، التي وصلها في مرحلة مبكرة من العمر.

ويعد أحمد لملس من أبرز الشخصيات اليمنية وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، وعضوًا في اللجنة الدائمة للحزب، الذي انخرط فيه مبكرًا، وهو ما ساعده على البروز سياسيًا وإداريًا منذ وقت مبكر، كما دفعه ذلك بالتدرج لإدارة عدد من المديريات في محافظتي شبوة، وعدن.

يشار إلى أن الوزير ”لملس“ كان قد انشق، في شهر نوفمبر من العام 2014، إبان الانقلاب الحوثي، مع أعضاء آخرين ينتمون للمحافظات الجنوبية، عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي كان رئيسًا للحزب، وكان عضوًا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي، قبل أن يبرز نجمه لاحقًا كقيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي دفعه لقيادة محافظة عدن ووزيرًا للدولة، بدءًا من اليوم.