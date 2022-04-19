بعد أداء اليمين في عدن.. العليمي يتعهد بإنهاء انقلاب الحوثيين

تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد العليمي، الثلاثاء، بإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ومعالجة الوضعين الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى امتداد التراب الوطني كله.

وأكد العليمي في كلمته التي ألقاها عقب أدائه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، اليمين الدستورية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أن المجلس الرئاسي سيلتزم أمام الشعب اليمني كله، شمالًا وجنوبًا، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال العليمي إن ”الانضمام إلى عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكل هدفا رئيسا سنسعى إلى تحقيقه من خلال تأهيل اليمن وتطوير التعاون والشراكة مع دول مجلس التعاون، وصولا إلى العضوية الكاملة في المجلس“، مضيفا أن ”المجلس سيسعى من أجل السلام، وستظل يده ممدودة للسلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية ونظامها الجمهوري ووحدتها الوطنية“.

وأردف أن ”المؤسسة العسكرية والأمنية تعتبر واحدة من أهم ركائز الاستقرار، ومهمتنا هي الحفاظ عليها أفرادا ومؤسسات، وتعزيز دورها في حماية الوطن وسيادته والحفاظ على مكتسبات الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، إنها مسؤولية جماعية يجب أن نتشاطرها جميعاً كقيادة ومكونات وأحزاب سياسية“.

وتابع أن ”تحقيق الاستقرار الأمني ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية هو الأساس الذي سينطلق منه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة تحديات استعادة الدولة ومؤسساتها، وسنولي اهتماماً خاصاً بالمؤسستين العسكرية والأمنية وتكريس سلطات إنفاذ القانون“.

ونوه الى أن ”المجلس سيولي ملف مكافحة الإرهاب بكل أشكاله اهتمامًا كبيرًا عبر تأهيل وتطوير الأجهزة المناط بها هذه المهمة الوطنية الجسيمة، وكذلك تأمين الملاحة الدولية وحماية الشواطئ اليمنية ومكافحة التهريب“.

الاقتصاد

وأشار العليمي إلى أن ”الملف الاقتصادي، واحدًا من أهم أولويات المجلس، بداية من انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة، وانتظام وتحسين مرتبات أبطال القوات المسلحة والأمن ومعاشات الشهداء والجرحى، وانتظام دفع المعاشات التقاعدية، والعمل على استقرار أسعار العملة وتحصيل كافة إيرادات الدولة وزيادة الصادرات وترشيد النفقات والعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار بما يؤدي إلى خفض البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على ارتفاع الأسعار وتحسين الخدمات وإيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين معيشة اليمنيين“.

وأفاد بأن ”المجلس سيشرف بصورة مباشرة على تفعيل الأجهزة الرقابية وضمان فعالية سياسيات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة، وسيولى ضمن أولوياته الأساسية، اهتمامه بجرحى القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، من خلال توجيه الحكومة بإنشاء ”هيئة وطنية جامعة تتولى ملف الجرحى“.

وجدد دعوته للمجتمع الدولي ”للضغط على الحوثيين للاستجابة لدعوات السلام، بالتوقف عن منهج القتل والتدمير والخراب داخل اليمن واعتداءاتهم على الأشقاء في السعودية والإمارات وتهديداتهم للملاحة في البحر الأحمر منذ ما يزيد عن سبع سنوات ونصف“.

وبشأن العلاقات الخارجية لليمن، أوضح العليمي، أن ”المنطلق الأساسي لعلاقاته الخارجية هو تلبية مصالح شعبنا اليمني، والالتزام بالمواثيق والاتفاقات والمعاهدات التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية، وسنسعى لتعزيز علاقاتنا مع المجتمع الدولي والدول العربية، فاليمن جزء لا يتجزأ من النسيج العربي“.

وأدى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ نت“ إن ”رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في جلسته المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني“.

كما أدى اليمين أعضاء المجلس وهم: ”سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبدالرحمن أبو زرعة، وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني“.