اليمن.. رشاد العليمي وأعضاء مجلس "القيادة الرئاسي" يصلون عدن

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وبقية أعضاء ”المجلس الرئاسي“، مساء الاثنين، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، قادمين من العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت صفحة ”إعلام مجلس القيادة الرئاسي“ على تويتر، عن مصدر حكومي، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وبرفقته أعضاء المجلس الرئاسي، وصلوا، مساء الاثنين، إلى عدن على متن طائرة عسكرية سعودية.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى عدن، قادمًا من العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى اللواء الركن فرج البحسني، محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، الذي قدم من محافظة حضرموت، التي وصل إليها يوم الجمعة الماضي، وفق مصادر حكومية لـ“إرم نيوز“.

وكانت المصادر الحكومية أكدت أن رئيس المجلس الرئاسي وأعضاءه السبعة سيؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان اليمني، عقب استكمال وصول جميع الأعضاء.

وأشارت المصادر إلى أن البرلمان اليمني سيعقد دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني، وسيناقش خلالها برنامج الحكومة ومنحها الثقة.

وذكرت أنباء، لم يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحتها، أن سفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن وصلوا إلى عدن؛ للحضور والمشاركة برفقة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، الذي وصل إلى عدن في وقت سابق الاثنين، في جلسة أداء اليمين الدستورية.

ووصل وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، الاثنين، إلى عدن للمرة الأولى منذ تعيينه في العام 2018، استكمالًا لوصول أعضاء الحكومة اليمنية، الذين وصل معظمهم يوم الأحد، بحسب المصادر.

مصدر حكومي:

د. رشاد العليمي وبرفقته أعضاء المجلس الرئاسي وصلوا مساء اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن على متن طائرة عسكرية سعودية pic.twitter.com/clG1mXSMjp — إعلام مجلس القيادة الرئاسي (@yem_president) April 18, 2022

من جهتها، أفادت مصادر في مطار عدن الدولي لـ“إرم نيوز“ بأن رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد بن دغر، وعددا من أعضاء المجلس، وصلوا، الاثنين، إلى مطار عدن، قبل أن ينتقلوا إلى مقر إقامة الحكومة اليمنية بالقصر الرئاسي في منطقة ”معاشيق“ بمديرية صيرة.

وأشارت المصادر إلى أن المطار استقبل، الاثنين، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، الذي وصل إلى عدن لحضور جلسة اليمين الدستورية لرئاسة وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب عقده لقاءات مع الجانب الحكومي، بعد أيام من لقاءات مشابهة عقدها مع ميليشيات الحوثيين في صنعاء.

وتشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، منذ يومين، انتشارًا أمنيًا غير مسبوق؛ لتأمين وصول قيادات الدولة الجديدة ورئيس الحكومة وأعضائها والبرلمان ومجلس الشورى، والمحافظة على استتباب واستقرار الأمن.