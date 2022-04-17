عودة الحكومة اليمنية والبرلمان إلى عدن تمهيدًا لوصول "المجلس الرئاسي"

وصل رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة المؤقتة عدن، برفقة جميع وزراء حكومته، إضافة إلى رئيس البرلمان وأعضائه، قادمين من العاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا لعودة مجلس القيادة الرئاسي.

وقالت مصادر في مطار عدن الدولي لـ“إرم نيوز“، إن المطار استقبل على مدى الساعات الماضية طائرتين سعوديتين، تقلّ على متنها أعضاء الحكومة اليمنية، وبعض أعضاء مجلس النواب، وقد جرى تأمين وصولهم إلى المطار، كما تم نقلهم تحت حماية قوات عسكرية إلى مقار إقامتهم في عدن، وفق تعبيرها.

وسبق أن وصل في وقت سابق من اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب اليمني، وأعضاء هيئته الرئاسية، وبعض النواب، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، أن مجلس النواب اليمني، سيعقد ”دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني لمناقشة مختلف القضايا، وتشكيل أجهزته ولجانه، كما سيقف المجلس في جلساته في إطار التئام كافة مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، أمام جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والاطلاع عليها عن كثب، وتفقد أحوال المواطنين“.

واعتبرت ”سبأ“، أن عودة مجلس النواب، ومؤسسات الدولة، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تمثل ”مرحلة جديدة لبدء مسار جديد ونوعي في العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، في جوانب استكمال استعادة الدولة، وتجاوز التحديات الاقتصادية، وتخفيف معاناة المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى متطلبات ضبط الأمن والاستقرار، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة“.

وقالت مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“، إنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة، وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس الرئاسي إلى عدن.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، سيؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان في وقت لاحق، كما ستعقد جلسة برلمانية أخرى لمناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة.

محافظ حضرموت: نرحب بالسلام العادل وسندافع عن الوطن

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة حضرموت، اللواء الركن، فرج البحسني، الأحد، إن المجلس الرئاسي ”يرحّب بكافة الخطوات الرامية لإحلال سلام عادل وشامل، ولن يتراجع في اتخاذ أي إجراءات للدفاع عن تراب الوطن وأبناءه ضد أي مشاريع تنفذ توجهات أجندة خارجية وتسعى لإطالة أمد الحرب“.

وأكد البحسني، في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار أقيمت بمدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، أن مجلس القيادة الرئاسي سيتواجد في الميدان بعد أداء اليمين الدستورية ”وسيعملون بمسؤولية جماعية لتحقيق أعلى درجة من التوافق، ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، واستكمال مسير استعادة الدولة وتطبيع الأوضاع“، طبقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لديوان محافظة حضرموت على فيسبوك.

وشدد على أهمية توحيد الجهود وتكاملها، وأن يتحد الصف في سبيل إنجاح مخرجات المشاورات اليمنية – اليمنية، التي جرت في الرياض، والتي قال إن مخرجاتها أفضت إلى ”الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، الذي حظي بتأييد واسع من دول التحالف العربي والدول العربية والإسلامية ودول العالم أجمع، لرفع معاناة أبناء الشعب اليمني الذي تزداد معاناته يومًا بعد يوم“، بحسب تعبيره.

وأشاد البحسني، بـ“الدعم الاقتصادي العاجل الذي أعلنته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، للبنك المركزي اليمني، ولشراء المشتقات النفطية ومبادراتهما التنموية.

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن، فرج البحسني، قد وصل إلى حضرموت الجمعة الماضي، بشكل عاجل ومنفصل عن بقية أعضاء المجلس الرئاسي، لمتابعة قضية هروب 10 سجناء، بينهم متهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، الخميس الماضي، من سجن سيئون المركزي القديم، في ظروف غامضة.