مصادر: قيادات الشرعية تستعد للعودة إلى اليمن

أفادت مصادر يمنية بأن وصول أعضاء المجلس الرئاسي اليمني، ورئاسة الوزراء، وأعضاء مجلس النواب، إلى اليمن، قد يتم في أي لحظة، خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، قادمين من العاصمة السعودية الرياض.

وقالت المصار لـ“إرم نيوز“ إن توجيهات صدرت مساء السبت، إلى الأطراف كافة المتواجدة في الرياض، بضرورة التزام الجميع مقرات إقامتهم والبقاء في الفنادق التي ينزلون بها، دون تفسير أو توضيح أسباب ذلك.

وتوقعت المصادر، أن الحرص على عدم الكشف عن الموعد بالتحديد، يأتي خشية تكرر أي محاولة هجوم تستهدف قيادات الشرعية، كما جرى أواخر العام 2020، عندما تزامن قصف مطار عدن الدولي، مع وصول الحكومة اليمنية، وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت المصادر، بأن هناك تضاربا في المعلومات، حول المحافظة التي ستصل إليها قيادات الشرعية، بين العاصمة المؤقتة عدن، ومدينتي المكلا وسيئون في محافظة حضرموت، أو مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة.

ولفتت مصادر أخرى، إلى أن عددا من القيادات، قد عادت بالفعل، خلال الأيام القليلة الماضية، لمحافظات مختلفة في الداخل، دون الإعلان عن ذلك، في انتظار البقية، التي ما زالت تتواجد في الرياض.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر متطابقة لـ ”إرم نيوز“، تشكيل لجنة أمنية رئاسية عليا، أوكل إليها ترتيب الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، والإشراف على الجاهزية الأمنية فيها.

ووفقا للمصادر، فإن اللجنة الأمنية الرئاسية، تتكون من أعضاء المجلس الرئاسي، وهم: عيدروس الزبيدي، وأبو زرعة المحرمي، وطارق محمد صالح، وعثمان حسين مجلي، بالإضافة إلى وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان.

وألمحت المصادر، إلى أن تشكيل لجنة أمنية رئاسية عليا، لترتيب الأوضاع في عدن، مؤشر على قرب موعد وصول المجلس الرئاسي، ورئاسة الوزراء، وأعضاء البرلمان، إلى البلاد وتحديدا إلى العاصمة المؤقتة، وممارسة مهامهم من داخلها.

وفي سياق متصل، شدد محافظ عدن أحمد لملس، على ضرورة رفع درجة اليقظة والجاهزية، للوحدات والأجهزة الأمنية كافة، داخل أروقة المحافظة وعموم المديريات.

وأكد لملس، خلال اجتماع عقده السبت، مع قادة ومسؤولي إدارة أمن عدن ”ضرورة وأهمية، تقيّد الوحدات والأجهزة الأمنية، بالإجراءات والتدابير المُقرّة ضمن الخطة الأمنية على المستويات كافة، وفي مقدمتها خطط مكافحة الإرهاب وتعقّب العناصر الإرهابية“.