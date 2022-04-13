المبعوث الأممي للحوثيين: الهدنة توفر فرصة نادرة للسلام

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، جماعة الحوثي إلى ”استغلال الفرصة النادرة التي توفرها الهدنة للانخراط في حل سياسي“، على حد قوله.

وقال المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي عُقد في مطار صنعاء الدولي، اليوم الأربعاء، إن ”الهدنة لا تزال صامدة حتى الآن“.

وأشار إلى وجود ما وصفها بـ“تحضيرات ومشاورات بشأن فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات“.

وأكد بيان صدر عن المؤتمر – حصل ”إرم نيوز“ على نسخة منه – أن ”استمرار الهدنة يعتمد على استمرار التزام الأطراف وانخراطها الجاد من أجل تنفيذها“.

وأضاف البيان: ”من المهم أن تتجاوز الأطراف مع بعضها البعض بحسن نية، وعليهم أيضاً أن يستخدموا الآليات التي تيسرها الأمم المتحدة والتي وفرناها في هذا الصدد“.

كما أوضح البيان أن ”الهدنة تقدم استراحة من العنف وإغاثة إنسانية فورية.. دعونا نكون واضحين، إن هذه الهدنة في خدمة اليمنيين في المقام الأول، كما توفر فرصة لخلق بيئة مواتية لعملية سياسية تستهدف إنهاء النزاع والإجراءات المستدامة لتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي وإنهاء العنف“.

وتعهد المبعوث الأممي بالعمل ”على مدار الساعة لدعم الأطراف من أجل أداء واجباتهم في الالتزام بالهدنة، والحفاظ عليها وتقويتها، وفي الانخراط بشكل بناء من أجل التوصل لحل شامل للنزاع“.

ونوه إلى أن ”المنطقة والعالم يراقبون الوضع عن كثب وعلى أهبة الاستعداد لتقديم الدعم“.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، غادر صنعاء بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها الكثير من شخصيات دائرة صنع القرار في الصف الأول لجماعة الحوثي.

ومع بداية شهر رمضان، سرت هدنة بين الأطراف اليمنية توقفت خلالها الأعمال العسكرية والغارات الجوية في اليمن، رغم تنامي تحركات الميليشيات الحوثية وتصعيدها المستمر وتكرارها اختراق الهدنة في أغلب جبهات القتال.