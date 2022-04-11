تحركات يمنية لرفع العقوبات الدولية عن أحمد علي عبدالله صالح

كشف رئيس مجلس الشورى اليمني، رئيس الحكومة السابق، أحمد عبيد بن دغر، يوم الإثنين، عن تحركات لرفع العقوبات الدولية عن أحمد نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، خلال العهد الجديد الذي تشهده البلاد، بعد إعلان تشكيل مجلس قيادة رئاسي تنقل إليه صلاحيات إدارة الدولة، حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.

وقال بن دغر، في سلسلة تغريدات على تويتر، إنه التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وتطرقا خلال اللقاء إلى ترتيبات العهد الجديد ”وخضنا في أمر العقوبات التي فرضت على أحمد علي عبدالله صالح، نحن متفقون أن ما تمخضت عنه لقاءات الرياض ينبغي أن تجب ما قبلها من خلافات، وأن نكتفي منها بأخذ العبرة“.

وأشار بن دغر إلى أن الرئيس العليمي كرر ”موقفه المؤيد لرفع العقوبات، وبعيدًا عن أي نوع من أنواع المجاملة، سنشهد في الأيام المقبلة نمطًا مختلفًا من القيادة، ونهجًا تصالحيًا، وأنني لأرجو ألا نهدر هذه الفرصة في الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية“.

وأكد رئيس مجلس الشورى اليمني أن ”المهمة الرئيسة الماثلة أمامنا تتمحور حول قدرتنا على استعادة الدولة، والحفاظ على الجمهورية والوحدة. ورفض العنف وسيلة للوصول إلى السلطة“.

بارك الله فيكم خطوة مباركة نعم مرحله جديدة ووطن لجميع اليمنيين رفع العقوبات عن سعادة السفير أحمد علي عبدالله صالح هو جزء لا تجزء من التسويه السياسيه في اليمن 🇾🇪 🇾🇪 https://t.co/jSEz5klNVd — نورا الجروي (@Noorajrwi) April 11, 2022

ودعا بن دغر إلى ”مصالحة وطنية عاجلة ومعلنة بين قوى الشرعية وكل أنصار الجمهورية، تضمد جراحنا التي أحدثناها لأنفسنا في ظروفها، ونتحمل جميعًا نتائجها، علينا أن نعيد بناء وعينا بقيمة الوحدة الوطنية حفاظًا على المنجزات الوطنية، واستعدادًا لمرحلة قادمة أرجو أن نذهب إليها كيمنيين مزودين بروح الانتماء لوطن سبتمبر وأكتوبر ومايو العظيم“.

ولقي حديث أحمد بن دغر حول رفع العقوبات الدولية عن نجل الرئيس اليمني الراحل ردود أفعال متباينة بين الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالت رئيس رابطة ”حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي“، نورا الجروي، في ردّها على تغريدات بن دغر: إن ”رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح جزء لا يتجزأ من التسوية السياسية في اليمن“.

ورأى الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ممدوح حمادي، في تغريدة له، أنه ”حان وقت رفع العقوبات المفروضة والظالمة عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، فله ثقل وقاعدة جماهيرية كبيرة جدًا، وضربة قوية للحوثي.. رجل المرحلة رجل دولة ونظام وقانون وعسكري من الدرجة الأولى، وتحركه سيكون له ثقل كبير في كل المجالات مع الأوفياء من أبناء الوطن الغالي“.

في المقابل، قال الناشط عيسى الشلفوت، في تغريدة، إنه ”في الوقت الذي يعاني فيه الشعب #اليمني الفاقة ويتهدده الموت جوعاً.. توقعنا أن يكون أول اجتماع للمجلس القيادي لمناقشة سبل رفع المعاناة عنه، فإذا به يناقش رفع العقوبات عن أحمد صالح! متى يفهم الأغبياء أن اليمنيين لم يعودوا يطيقوا أحدا لا يعيش معاناتهم ولا تنعكس أقواله على واقعهم البائس“، على حد قوله.

ويفرض مجلس الأمن الدولي من العام 2015 عقوبات على أحمد علي عبدالله صالح، متمثلة في تجميد أرصدته وحرمانه من السفر، بتهمة تقويضه لعملية السلام في اليمن.