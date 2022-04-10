اليمن.. 676 خرقًا حوثيًا للهدنة في أسبوعها الأول

بلغ إجمالي الخروقات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بعد مضي أول أسبوع من الهدنة 676 خرقا بمختلف جبهات القتال في اليمن، بحسب إحصائية لـ“إرم نيوز“.

ويصدر المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة في كل ليلة منذ دخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ، بيانا صحفيا يعدد من خلاله خروقات الحوثيين، خلال 24 ساعة ماضية، والتي وصل عددها خلال الأسبوع الأول وفق الإحصائية إلى 676 خرقا.

وقال إعلام الجيش اليمني، في بيان أصدره مساء السبت ”صعّدت مليشيا الحوثي الإيرانية، خروقاتها للهدنة لليوم السابع على التوالي، في جبهات القتال، بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة والحديدة وتعز والضالع“.

وأضاف ”تنوعت الخروقات، بين استهداف مواقع قوّاتنا في كافة الجبهات، بالمدفعية والعيارات النارية من أسلحة مختلفة، إضافة إلى عمليات شق طرقات، ونشر قنّاصة في عدّة مواقع“.

وأفاد البيان بأن الميليشيات، استمرت في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد إلى أغلب الجبهات، منها 29 طقمًا محمّلة بأفراد وذخائر، دفعت بها إلى عدّة مواقع جنوب وغرب مأرب، كما دفعت بآليات عليها عيارات إلى محيط جبال البلق“.

وكشف البيان أن المليشيات دفعت أيضاً بتعزيزات كبيرة، شملت أفرادا وذخائر إلى مواقع في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الشرقية لمحافظة تعز، وإلى جبهتي الضباب ومقبنة.

ولفت إعلام الجيش اليمني، عبر بيانه إلى أن ”قوات الجيش، كانت قد أحبطت عدّة عمليات هجومية ومحاولات تسلل، نفّذتها الميليشيات الحوثية الإيرانية، خلال الـ48 ساعة الماضية، مستغلّة غياب التغطية الجوّية، والتزام قواتنا بالهدنة“.

من جانبه، أفاد الإعلام العسكري التابع للقوات اليمنية المشتركة المرابطة في الساحل الغربي، بأن ”ميليشيات ‎الحوثي، صعدت من خروقاتها، في اليوم السابع للهدنة، بمحوري ‎البرح ‎في محافظة تعز، وحيس ‎بمحافظة الحديدة“.

وقال ‏الإعلام العسكري، في بيان صادر عنه مساء السبت ”شملت خروقات الميليشيات الإنقلابية للهدنة، محاولة تسلل فاشلة في محور ‎البرح، بعشرات العناصر وغطاء ناري من مختلف الأسلحة الرشاشة، وقذائف الهاون وطيران مسير“.

وبحسب البيان، ”رصد الإعلام العسكري، في مختلف جبهات الساحل الغربي، 11 خرقًا للهدنة، ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية“.