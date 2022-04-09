ميليشيا الحوثي تواصل خرق الهدنة في مختلف الجبهات

واصلت ميليشيات الحوثي لليوم السابع خرقها للهدنة، من خلال تنفيذ هجمات مسلحة، وتحركات ميدانية وتعزيزات عسكرية، في مختلف جبهات القتال.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة الجنوبية في محور الضالع، عن إجمالي الخروقات التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي الإنقلابية، منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، مساء السبت الماضي، والتي بلغت 96 خرقاً.

وقال إعلام القوات الجنوبية، في بيان له أصدره مساء الجمعة: ”لاتزال الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مستمرة في خروقاتها منذ اللحظة الأولى لإعلان الهدنة، وهو ما يكشف عدم التزامها بوقف إطلاق النار، والتهدئة وفق الهدنة الأممية المعلنة“.

وأضاف البيان ”فمنذ بدء سريان وقت الهدنة، بلغت خروقات الميليشيات الحوثية، في مختلف القطاعات القتالية شمال الضالع، 96 خرقاً وانتهاكاً إنسانياً، تمثل بإطلاق نار من أسلحة متوسطة وثقيلة وقصف بالطائرات المسيرة، وكذلك محاولات قنص وضرب عشوائي بعيارات 14/7 باتجاه المواقع والأعيان المدنية، في بلدتي المشاريح وقروض شمال غربي منطقة حجر، وبلدة الجُروف شمال منطقة مريس“.

كشف البيان عن ”تطور الخروقات العسكرية، من إطلاق النار المتقطع، إلى أشبه بمحاولات هجومية، حيث شنت هذه المليشيات قصفاً مكثفاً بالأسلحة المتوسطة باتجاه مواقعنا المتقدمة شمال معسكر الجب بالأسلحة المتوسطة، بالتزامن مع قصف مماثل باتجاه مواقعنا في وينان والخينقي وتبة عمارة العظم والزيلة في القطاع الغربي لجبهة مريس، بسلاح 23، وأسلحة متوسطة أخرى، وذلك من مواقعها في يَعيْس وسوَن جنوب غربي مدينة دمت“.

وأشار البيان، إلى استغلال المليشيات الهدنة لاستقدام تعزيزات قتالية لقواتها في قطاع مريس وقطاع الفاخر، ما يعد مؤشرا واضحا للتصعيد.

ولفت البيان، إلى أن ”القوات المسلحة الجنوبية والمشتركة المرابطة في مختلف القطاعات القتالية، لاتزال ملتزمة بضبط النفس، امتثالاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية الجنوبية في المجلس الانتقالي وقيادة التحالف العربي، واستجابةً للدعوات الأممية بالتهدئة حتى اللحظة، مع بقاء درجة الجاهزية القتالية عالية لمواجهة أي طارئ“.

بدوره، أفاد المركز الإعلامي التابع للقوات المشتركة المرابطة في جبهات الساحل الغربي، بأن مليشيات الحوثي ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية، (17) خرقاً للهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة.

وبحسب البيان فقد، تنوعت خروقات الحوثيين للهدنة، بين استهداف المواقع العسكرية التابعة للقوات المشتركة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلى جانب تحركات ميدانية، وتنفيذها لعدة محاولات تسلل، بالإضافة إلى تعزيزات عسكرية لقواتها في الجبهات المتاخمة.

من جانبه أورد المركز الإعلامي للجيش اليمني، إحصائية لعدد خروقات ميليشيات الحوثي الإنقلابية، للهدنة خلال يوم الخميس، والتي بلغت 108 خروقات خلال يوم واحد.

وقال المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، في بيان له أصدره مساء الجمعة: ”تواصل ميليشيات الحوثي الإيرانية، تصعيد خروقاتها للهدنة المعلنة لليوم السادس على التوالي، في كافة جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومارب“.

وأضاف ”ورصدت قواتنا، ارتكاب الميليشيات الحوثية 108 خروقات للهدنة، منها 29 انتهاكاً في جبهات محور تعز، و24 في جبهات مأرب الجنوبية والغربية والشمالية الغربية، و24 في جبهات القتال غرب حجّة، و23 في محوري البرح غرب تعز وحيس بالحديدة، إضافة إلى 5 خروقات في جبهات شرق الجوف، و3 خروقات في جبهتي مريس وبتار بالضالع“.

ونوه إعلام الجيش اليمني، عبر بيانه، إلى أن: ”تصعيد ميليشيات الحوثي الإيرانية وانتهاكاتها للهدنة الأممية، يأتي في ظل الالتزام التام لقوات الجيش والمقاومة الشعبية، بوقف إطلاق النار وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية“.