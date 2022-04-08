خرق جديد للهدنة.. الجيش اليمني يعلن تعرضه لهجوم حوثي جنوب مأرب

أعلن الجيش اليمني، فجر الجمعة، أن ميليشيات الحوثيين، شنت هجوما على مواقعهم، في جنوب محافظة مأرب، وذلك ضمن سلسلة خروقات حوثية للهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة مؤخرا في البلاد.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر، جاء فيها: ”‏‎قواتنا تتصدى في الأثناء لعملية هجومية شنتها مليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب“.

وعدد إعلام الجيش اليمني، جملة من الخروقات الحوثية للهدنة الأممية المعلنة لمدة شهرين، مشيرا إلى أن الخروقات الحوثية بلغت في يوم الأربعاء فقط 80 خرقا في عدة جبهات.

وأضاف: ”‏رصدت قواتنا المسلحة ارتكاب مليشيا الحوثي الإيرانية 80 خرقاً للهدنة المعلنة في يومها الخامس (الأربعاء)، في كافة جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز“.

وأشار إلى أن الخروقات ”‏توزعت بين 28 خرقا في جبهات القتال بمحور تعز، و20 خرقا في جبهات القتال غرب حجة، و12 خرقا في جبهات القتال المحيطة بمأرب، و8 خروقات في محوري البرح وحيس بالحديدة، و9 خروقات في جبهات القتال شرق حزم الجوف، و3 خروقات في جبهة كتاف البقع“.

من جانبه، نشر المركز الإعلامي للقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، يوم الخميس، عددا من الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في مناطق عدة جنوب الحديدة.

وأعلن الاعلام العسكري للقوات المشتركة اليمنية، تسجيل نحو 23 خرقا للحوثيين في جبهات حيس والتحيتا جنوب الحديدة والبرح غربي تعز خلال يوم الخميس.

وعلى الرغم من كل تلك الخروقات التي تهدد استمرار الهدنة الأممية، مازالت آمال اليمنيين معقودة على صمود وقف إطلاق النار الذي يعدونه منطلقا نحو سلام شامل عقب سنوات من الحرب.

يذكر أن الهدنة الأممية دخلت حيز التنفيذ مساء السبت، بموافقة ومباركة كافة أطراف النزاع اليمني، بما فيهم الحوثيون، إلا أنها ومنذ ذلك الحين، تتعرض لخروقات عديدة، وسط تبادل الاتهامات بين الحوثيين والقوات التابعة للشرعية، في ظل عدم وجود قوات ارتباط أممية محايدة لمراقبة ومتابعة سريان الهدنة ورصد الخروقات على الأرض.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في تغريدة كتبها مؤخرا عبر حسابه في تويتر: ”لقيت الهدنة ترحيبا كبيرا، لكنها مهددة بخروقات الحوثيين، ومن بينها الانتشار العسكري، وحشد القوات والمركبات وهجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة“.