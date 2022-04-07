أرعب الحوثيين.. من هو أبو زرعة المحرمي؟

فوض الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، فجر اليوم ”كامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية“، لـ“مجلس قيادة رئاسي“ يراد منه استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، بقيادة رشاد محمد العليمي، ويضم في عضويته 7 أشخاص، من بينهم عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، قائد ألوية العمالقة في اليمن، والذي لم يخسر منذ 7 سنوات أية معركة في مواجهة ميليشيات الحوثي.

فمن هو أبو زرعة المحرمي؟

لا يعرف الكثير عن قائد ألوية العمالقة الجنوبية العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، سوى أنه فارس الميدان ”الغامض“، والذي يتحاشى الظهور الإعلامي، وظل اسمه يتردد عند اندلاع أي معركة دون أن يتعرف اليمنيون حتى على صورته التي ظلت نادرة جدا، قبل أن تتصيده الكاميرات خلال مشاركته في ”المشاورات اليمنية- اليمنية“ في الرياض، والتي أسفرت عن تأسيس مجلس رئاسي جديد بدت فيه الغلبة لرجال الخنادق، وأبرزهم قائد ألوية العمالقة.

وقاد الرجل الغامض، كما يحلو لليمنيين تسميته، أبرز الألوية العسكرية، التي قارعت الميليشيات الحوثية في جبهات القتال وتحديدا في الساحل الغربي، بعد أن حقق انتصارات ضد فلول القاعدة في عدن ومحيطها، كما كان لـ“المحرمي“ دور مشهود في تحرير محافظة شبوة.

سطع نجم ”أبو زرعة المحرمي“، عندما أسندت له قيادة المعركة ضد الحوثيين في الساحل الغربي، ابتداءً من منطقة باب المندب الاستراتيجية، أصغر مديريات محافظة تعز، مرورًا بمدينة المخا، غربي المحافظة، ووصولا إلى مشارف مركز محافظة الحديدة، بمسافة تُقدر بـ237 كليومترًا، حيث نجح في تحريرها خلال فترة قياسية.

وفي العام 2015، وعندما وصل الزحف القادم من الشمال مدينة عدن، انخرط الرجل الذي عمل في التجارة والمقاولات العامة لسنوات في مديرية الشيخ عثمان، بصفوف المقاومة لصد التمدد الحوثي، حيث كان من أوائل الذين خاضوا المواجهات المسلحة في عدن، قبل أن ينتقل إلى قاعدة العند الجوية، بمحافظة لحج.

وبعد صد الهجوم الحوثي، وتحرير المحافظات الجنوبية، كلف ”أبو زرعة“ بالتخطيط لعملية اقتحام مدينة المنصورة بعدن، التي خضعت أجزاء منها لسيطرة تنظيم القاعدة، لينجح في تحرير أحياء المدينة، خلال فترة وجيزة.

هذه الانتصارات التي حالفت الرجل في غالبية الجبهات ونجاحه في المهام التي كلف بها، منحته ثقة القيادة المشتركة لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والقيادة السياسية في البلاد، وهو ما ترجم اليوم باختياره عضوا في مجلس القيادة الرئاسي الجديد، الذي سيتولى إدارة السلطة في بلد أنهكته الحرب.

فكيف ستفعل السياسة بصورة رجل الجبهات؟