السعودية ترحب بتشكيل مجلس قيادة رئاسي باليمن.. وتعلن عن دعم اقتصادي "عاجل"

أعربت المملكة العربية السعودية، عن ترحيبها، بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إعلانا بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي، معلنة عن تقديم ”دعم عاجل“ للاقتصاد اليمني.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، فجر يوم الخميس، إن المملكة ”ترحب بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وفقاً للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية“.

وأكدت السعودية ”دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية“.

وأشار البيان إلى أن موقف الرياض هذا يأتي ”انطلاقا من سعي المملكة العربية السعودية المستمر لدعم السلام والاستقرار في اليمن، والتوصل لحل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق“.

كما أعلن البيان أن ”المملكة العربية السعودية قررت تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي“.

ويشمل هذا الدعم ”تقديم ملياري دولار أمريكي مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني“.

وأضاف البيان: كما يشمل الدهم ”تقديم مليار دولار أمريكي من المملكة، منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية“.

وتابع: ”كما تعلن المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية“.

ودعت الرياض إلى ”عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية“.

وحثت المملكة مجلس القيادة الرئاسي على ”البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية ولينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار“.

وأصدرت الرئاسة اليمنية، فجر اليوم الخميس، قرارين بتشكيل مجلس قيادة رئاسي، وإعفاء نائب رئيس الجمهورية، علي محسن الأحمر من منصبه.

وتضمن القرار الأول الذي جاء تحت عنوان ”إعلان نقل السلطة“، تشكيل ”مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية“.

وبموجب هذا الإعلان، فوض الرئيس اليمني، مجلس القيادة ”تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية“، فيما سيتم نقل صلاحيات نائب الرئيس، للمجلس.

ويرأس المجلس رشاد محمد العليمي، فيما يضم في عضويته، كلا من: سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني.