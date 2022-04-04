في إطار الهدنة.. وصول سفينتي وقود إلى ميناء الحديدة اليمني لأول مرة منذ 3 أشهر

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دخلت سفينتان محمّلتان بالوقود لأول مرة منذ ثلاثة أشهر إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة المتمردين الحوثيين غرب اليمن، حسبما أعلنت سلطات صنعاء؛ وذلك في إطار هدنة بدأت السبت، وتستمر شهرين.

وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن، وخصوصا العاصمة صنعاء، أزمة وقود خانقة منذ أشهر.

وقالت ”شركة النفط اليمنية“ التابعة لسلطة الحوثيين في بيان، الإثنين: ”وصلت الآن إلى ميناء الحديدة سفينة البنزين قيصر.. ”.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن وصول سفينة أخرى تحمل اسم ”سيبلاندر سافير“.

والسبت، دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد حيز التنفيذ، بحسب ما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع للمرة الأولى منذ 2016. ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014، بينما يسيطر التحالف العسكري على الأجواء اليمنية.

وقال المتحدث باسم ”شركة النفط اليمنية“ عصام المتوكل، إنّ كميات الوقود في السفن التي سيُسمح لها بإفراغ حمولاتها ”لن تقضي على الأزمة بشكل كامل؛ كون الاحتياج كبير للمشتقات النفطية، ولكن يمكنها أن تخفّف من حدتها“.

وفي هذا السياق، أشاد منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، في بيان، بالسماح بدخول السفن، قائلا: ”أرحب بالالتزام بالسماح بمرور سفن الوقود إلى موانئ الحديدة. هذه الموانئ هي نقاط دخول مهمة للوقود والغذاء والسلع الأساسية الأخرى إلى اليمن“.

كما رأى أن استئناف بعض الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء ”بمثابة أخبار مرحب بها من قبل العديد من اليمنيين، بمن فيهم أولئك الذين كانوا ينتظرون فرصة للحصول على العلاج الطبي أو التعليم في الخارج، وللعائلات التي كانت تأمل في لم شملها خلال شهر رمضان“.