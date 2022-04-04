رئيس الهبة الحضرمية لـ"إرم نيوز": احتجاجات المكلا تلقائية ولا نقف خلفها

نفى رئيس الهبة الشعبية في محافظة حضرموت جنوبي اليمن، الشيخ حسن الجابري، أن تكون الهبة وراء الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدينة المكلا خلال اليومين الماضيين.

وأكد الجابري، وهو رئيس لجنة تنفيذ مخرجات مؤتمر حضرموت العام، الداعية إلى ”هبّة حضرمية“ شعبية وقبلية في مناطق حضرموت، أن ”تردي الخدمات الضرورية كالكهرباء، في مدينة حارّة وساحلية كالمكلا، واستمرار انقطاعها لساعات طويلة منذ أول أيام شهر رمضان، دفع الناس إلى الخروج إلى الشارع تعبيرًا عن احتجاجهم وغضبهم من الظلم الواقع عليهم، في ظل غياب السلطات المحلية والحكومة وعدم وجود جهات رقابية“.

وقال في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”تردي خدمة الكهرباء في المناطق الساحلية من محافظة حضرموت، هي مشكلة أزلية، بسبب التلاعب بمخصصات الوقود وممارسة الفساد بحق الشعب، في ظل غياب الإجراءات الرقابية على عمليات تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بمادة الديزل، وضعف الطاقة المنتجة“.

وعبّر الجابري، عن ”استغرابه من التحجج حاليًا بعدم وصول مخصصات الوقود لتشغيل محطات التوليد بسبب مزاعم احتجاز الناقلات النفطية“، في إشارة إلى بيان مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت، الذي قال إن عملية تراجع الخدمة يأتي بسبب منع وصول ناقلات الوقود إلى محطات التوليد.

وأكد الجابري المتواجد حاليًا في العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في المشاورات اليمنية – اليمنية الجارية، أن ”الهبة الحضرمية“ لم توقف أي ناقلة نفطية منذ نحو أسبوع، بعد أن أوقفت السلطات الديزل المدعوم على المواطنين، وأن وضع الكهرباء هو ذات الوضع السيء سواء خلال حدوث أزمات أو من غيرها.

وكشف الجابري، عن اتفاق تم إبرامه في الرياض مع محافظ حضرموت، اللواء الركن فرج البحسني، ينص على مرور 550 ألف لتر من مادة الديزل بشكل يومي، وأن يتم تخصيص 495 ألف لتر منها لتزويد محطتي توليد الكهرباء في مدينة المكلا، اللتان تعملان بمادة الديزل وبقدرة 75 ميجا واط، على أن تخصص الكمية المتبقية لتغطية احتياجات النقابات والمواصلات العامة والخدمات التي يستفيد منها المواطنون.

وقال الشيخ الجابري، إنه ينبغي على الشعب أن يمارس دور الرقيب على جميع الجهات والمؤسسات الخدمية، لمعرفة عمليات الفساد الجارية ووقفها ووضع حد للعبث وتبديد ثروات المحافظة ومقدراتها.

وفيما يخصّ مطالب ”الهبة الحضرمية“ وتجاوب الحكومة اليمنية معها في ظل تواجده حاليًا في الرياض، أكد رئيس لجنة تنفيذ مخرجات مؤتمر حضرموت العام، الشيخ، حسن الجابري، أنه لم يلتق برئاسة مجلس الوزراء حتى الآن. وقال إنه يأمل في لقائه ولقاء رئيس الجمهورية، في أقرب فرصة، لتحقيق مطالب أبناء حضرموت كاملة.

ومنذ كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، تعيش محافظة حضرموت، احتجاجات شعبية وقبلية، تحت مسمى ”الهبّة الحضرمية“، تنديدًا بتردّي الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطقهم الغنية بالثروات، ومطالبة قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش اليمني، بمغادرة مناطق وادي وصحراء المحافظة، وتمكين أبناء حضرموت من تأمين مناطقهم.