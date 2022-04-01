وزير الخارجية اليمني يعلن إطلاق سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة

أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الجمعة، إطلاق سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة، وفق تغريدات نشرها على حسابه في موقع تويتر.

وقال الوزير: ”انسجامًا مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية في دعم أي جهود تخفف من معاناة أبناء شعبنا وفي ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية – اليمنية في الرياض وللمبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة الشهر الفضيل، فقد تلقيت توجيهات واضحة من فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي“.

وأوضح أن التوجيهات جاءت ”للتعاطي بإيجابية كاملة بشأن كافة الترتيبات اللازمة لاطلاق سراح كافة الأسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة وكل ما من شأنه تخفيف معاناة أبناء شعبنا التي تسببت بها مليشيا الحوثي“.

وتابع: ”وإنفاذًا لذلك التوجيه نعلن فورًا إطلاق أول سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة“.

١- انسجاماً مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية في دعم اية جهود تخفف من معاناة ابناء شعبنا وفي ظل الاجواء الايجابية للمشاورات اليمنية – اليمنية في الرياض وللمبادرات الاقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة الشهر الفضيل فقد تلقيت توجيهات واضحة من فخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي. — Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) April 1, 2022

وانطلقت الأربعاء الماضي المشاورات اليمنية – اليمنية في العاصمة السعودية الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، بحضور نحو 500 مشارك من كافة القوى، والمكونات، والأحزاب اليمنية، المنضوية في المعسكر اليمني المناهض للحوثيين الذين رفضوا المشاركة في هذه المشاورات.

وكان لافتًا غياب الرئيس اليمني، ونائبه، ورئيس الحكومة في الجلسة الافتتاحية، التي خصصت لإلقاء عدد من الكلمات التي تركز في مجملها على أهمية هذه المشاورات للتوصل إلى صيغة توافقية على مسار التسوية السياسية المأمولة لوقف الحرب والنزاع في اليمن.

وشهدت جلسة اليوم الأول كذلك حضور قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية بقيادة طارق محمد عبدالله صالح، إضافة إلى رؤساء أحزاب: الإصلاح، والرشاد، والنهضة، والاشتراكي، وغيرها، فضلًا عن تواجد قيادات سياسية بارزة جنوبية، وأخرى شمالية تناوئ الحوثيين.