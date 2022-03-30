في ظل غياب الحوثيين.. انطلاق المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض

انطلقت المشاورات اليمنية – اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، برعاية مجلس التعاون الخليجي، بحضور نحو 500 مشارك من كافة القوى المكونات والأحزاب اليمنية المنضوية في المعسكر اليمني المناهض للحوثيين الذين رفضوا المشاركة في هذه المشاورات.

وكان لافتا غياب الرئيس اليمني ونائبه ورئيس الحكومة في الجلسة الافتتاحية، التي خصصت لإلقاء عدد من الكلمات التي تركز في مجملها على أهمية هذه المشاورات للتوصل إلى صيغة توافقية على مسار التسوية السياسية المأمولة لوقف الحرب والنزاع في اليمن.

وشهدت جلسة اليوم الأول كذلك حضور قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية بقيادة طارق محمد عبدالله صالح، بالإضافة إلى رؤوساء أحزاب الإصلاح والرشاد والنهضة والاشتراكي وغيرها، فضلا عن تواجد قيادات سياسية بارزة جنوبية وأخرى شمالية تناوئ الحوثيين.

وركزت جلسة اليوم الأول على الشراكة بين مجلس التعاون واليمن، واختتمت باستعراض ترتيبات المشاورات، وشارك فيها كل من المبعوثين الأمريكي والسويدي، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي.

وقال نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في كلمته الافتتاحية، إن ”مجلس التعاون يؤكد على جملة من الثوابت في وسط عالم من المتغيرات، أولها الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم الأمن والاستقرار في اليمن والعمل على إيجاد حل للأزمة اليمنية ينهي الصراع وينقل اليمن من حالة الحرب وتداعياتها إلى حالة السلم وتحدياتها، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216“.

وأضاف الحجرف: ”ثانيا، يشكل اتفاق الرياض خارطة طريق واستحقاقاً وطنياً يمنياً، ويشكل استكمال بنوده متطلباً يمنياً يمنياً، وثالثا دعم جهود المجتمع الدولي وجهود المبعوثين الدوليين لدفع الحل السلمي ولإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين كافة المكونات اليمنية، ورابعاً دعم مؤسسات الدولة الدستورية والحرص على فعاليتها وضمان قيامها بمهامها ومسؤولياتها“.

وشدد الحجرف على أنه ”ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا حل إلا الحل السلمي، وأن الحرب وسنواتها السبع الشداد بكل ما تحمله الكلمة من معنى الشدة، لا يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار المنشود، ولعل مشاوراتكم تؤسس لعام يغاث فيه الناس بإذن الله“.

وأضاف أن ”المشاورات اليمنية بمحاورها الست… تمثل منصة لأبناء اليمن لتشخيص الواقع وفهم صعوباته واستقراء المستقبل والاستعداد لتحدياته، وبلوة خطوات عملية تنقل اليمن من الحرب إلى السلم… فلا حل إلا ما يقرره أبناء اليمن ولا مستقبل إلا وفق ما يتفق عليه أبناء اليمن، فالحل يمني، وبأيدي اليمنيين، ولأجل اليمن“.

وأعرب عن تقديره ”لجهود المجتمع الدولي عبر مبعوثيه الموجودين في المشاورات، والتي تشكل دعمًا دوليًا لإنهاء الصراع في اليمن، عبر قرارات مجلس الأمن، ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار، الأمر الذي يشكل فرصة تاريخية يجب اغتنامها والبناء عليها للحفاظ على الملف اليمني كأولوية تحظى باهتمام ومتابعة المجتمع الدولي إلى أن تضع الحرب أوزارها وتنطلق معركة البناء والإعمار“.

وشدد على أن ”نجاح المفاوضات اليمنية اليمنية ليست خياراً بل واجب يتطلب استشعار الجميع بالمسؤولية الوطنية، ونبذ كل أسباب الفرقة والتباينات الداخلية، والإسهام الجاد والفاعل في تحقيق التوافق الوطني المطلوب والملح لبلورة خارطة للمستقبل واضحة المعالم لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه“، لافتاً إلى أن “ الطريق إلى الأمن والسلام في اليمن ليس وإن كبرت التحديات وليس خياراً وإن تعددت الخيارات بل هو هدف أوحد وغاية سامية لينعم اليمن وشعبه بالأمن والاستقرار“.

من جهته، قال نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمني إن المشاورات في يومها الأول أفرزت لقاءات بين كافة المكونات اليمنية، ورموز اليمن، وقياداته على المستوى السياسي، والاجتماعي، واليمني، وهذا لقاء مهم، وحالة التواصل جمعتنا كإخوة متحابين، ولا خيار لنا إلا إنقاذ اليمن، والوصول إلى السلام، وحل للمعضلات التي تراكمت خلال عشرات السنوات.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة ”الإخبارية“ السعودية أن ”المعضلة الكبيرة التي نواجهها هي رفض الحوثي للسلام، والجميع يدرك هذه المسألة، وكل اليمنيين -بلا استثناء- يدركون أنهم مستهدفون من هذه المنظومة التي تديرها إيران في اليمن“.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن ”تركيز المشاورات اليمنية – اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، على دعم الاقتصاد الوطني، وبحث آفاق السلام، وغير ذلك من المحاور، يعطي بارقة أمل للشعب اليمني، ودفعة كبيرة لجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار، والإيفاء بالتزاماتها“.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن كاثي ويستلي، بحسب وكالة ”سبأ“.

وأعرب عبدالملك عن ”ثقته بنجاح هذه المشاورات، والخروج برؤى وأفكار تخدم الشعب اليمني، وتقديم حزمة دعم اقتصادي عاجل من الأشقاء في دول مجلس التعاون“.

ونوه رئيس الحكومة اليمنية إلى ”حرص الأصدقاء الأمريكان على طرح موضوع دعم الاقتصاد اليمني، وحشد التمويل والدعم اللازمين في هذا الجانب“، بحسب تعبيره.

من جهته، جدد المبعوث الأمريكي دعم بلاده ”لحل سياسي سلمي وشامل في اليمن“، مشيرًا إلى أن الهدنة التي تم الإعلان عنها خطوة إيجابية، ويجب أن تكون مدخلًا لوقف إطلاق نار شامل وكامل في الأراضي اليمنية.