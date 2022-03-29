اغتيال كرم المشرقي القيادي بالحزام الأمني في عدن

قتل كرم المشرقي، القيادي بقوات الحزام الأمني بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، بعد استهدافه من قبل مسلحين مجهولين، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وأفادت المصادر بأن مسلحين مجهولين استهدفوا المشرقي، الذي يشغل منصب قائد الحزام الأمني في القطاع الثامن بمنطقة الشيخ عثمان، بوابل من الرصاص لحظة دخوله مقر القطاع.

ووفق موقع منبر عدن المحلي، فقد أشارت مصادر طبية إلى أن ”المشرقي تعرض لـ6 طلقات نارية في أنحاء متفرقة من جسده، وتم إسعافه إلى مستشفى أطباء بلا حدود ثم إلى مستشفى الوالي إلا أنه توفي على الفور“.

وهذه ثاني حادثة اغتيال في عدن خلال أيام بعد فترة طويلة من الهدوء النسبي، إذ أودى انفجار سيارة مفخخة قبل نحو أسبوع بحياة قائد محور العند العسكري، قائد اللواء 131 مشاة، اللواء الركن ثابت جواس، ما أدى إلى مقتله مع 4 من المرافقين له، وإصابة عدد من المدنيين جراء الانفجار.

ووقع الانفجار قرب محطة للتزود بالوقود في ”المدينة الخضراء“ في الشمال الشرقي من مدينة عدن، تلته أصوات إطلاق نار متفرقة.

ولاحقا اتهم مدير شرطة عدن، اللواء مطهر ناجي، ميليشيات الحوثيين بالوقوف وراء عملية اغتيال اللواء الركن ثابت جواس.

وقال ناجي، في برقية عزاء نشرتها صفحة شرطة عدن الرسمية على موقع فيسبوك، إن ”ميليشيات الحوثي مستمرة في اغتيال الكوادر الجنوبية ومحاولة إفراغ الوطن من كافة العقول السياسية والاقتصادية والعسكرية“.

وشدد ناجي على أن ”الأجهزة الأمنية لن تقف مكتوفة الأيادي، وأن القتلة سيلقون جزاءهم الرادع ولو بعد حين“، على حد تعبيره.