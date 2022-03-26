بعد غارات للتحالف في الحديدة.. الحوثيون يعلنون وقف هجماتهم على السعودية 3 أيام

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، أنها علقت الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية لثلاثة أيام، بعد ساعات من إعلان التحالف العربي الذي تقوده الرياض تنفيذ ضربات جوية على مواقع للجماعة في الحديدة غربي اليمن.

وقال مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، في خطاب أذيع على التلفزيون، إن الجماعة أعلنت أيضًا تعليق العمليات الهجومية الميدانية في اليمن لثلاثة أيام، بما في ذلك في محافظة مأرب المنتجة للغاز.

وقال المشاط: ”نعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام“.

وأضاف: ”نجدد استعدادنا التام للإفراج عن أسرى التحالف كافة، بمن فيهم شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأسرى الميليشيات المحلية ومن الجنسيات الأخرى مقابل الإفراج الكامل عن جميع أسرانا“.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات التحالف العربي بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين في مدينة الحديدة اليمنية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وكان التحالف أمهل ميليشيات الحوثي 3 ساعات لإخراج الأسلحة من ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء.

وقال التحالف، وفق ما نقل حساب وكالة الأنباء السعودية ”واس“ على تويتر، إن الميليشيا الحوثية تتخذ حي (حدة) في صنعاء مخازن للأسلحة والمدنيين دروعا بشرية، موجها تحذيرا للمدنيين بضرورة الابتعاد عن مخازن الأسلحة وأوكار الحوثيين.

كما أعلن التحالف استهداف أربعة زوارق مفخخة في ميناء الصليف قيد التجهيز، مشيرًا إلى إحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط، ومقتل ثلاثة خبراء مختصين بتفخيخ الزوارق وإطلاقها في ميناء الصليف.

واعتبر التحالف، في البيان، أن الحوثيين يسقطون الحماية عن المواقع المحمية باستخدامها عسكريًا، منوها إلى أن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي.

وكانت ميليشيات الحوثي شنت هجوما استهدف مستودعات للنفط في مدينة جدة الساحلية غرب السعودية؛ ما أدى لاشتعال حرائق أعلنت السلطات إخماد بعضها.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة تعرضت عند الساعة (25: 17) لعمل عدائي، تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران“.

وأوضح العميد المالكي ”نشوب حريق بخزانين اثنين تابعين للمنشأة النفطية، وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية“.