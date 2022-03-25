مصادر: ميليشيا الحوثي تخسر عدة مواقع في جبهات جنوب مأرب

تمكنت قوات يمنية مسنودة من طيران التحالف العربي، الجمعة، من استعادة السيطرة على عدة مواقع كانت خاضعة لميليشيا الحوثي، في مناطق متفرقة من جنوب محافظة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“ إن ميليشيا الحوثي شنّت هجمات عنيفة، الجمعة، على مواقع تسيطر عليها قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، في مديريات حريب والجوبة وماهلية، جنوبي مأرب، تصدت لها القوات الحكومية، قبل أن تشنّ هجمات معاكسة.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة، بدعم جوي من طائرات التحالف العربي، دحرت ميليشيات الحوثيين من عدة مواقع في مديريتي حريب والجوبة، في المحور الرملي شرقي معسكر ”أم ريش“ وعقبة ”ملعاء“، إلى جانب مرتفعات ”الشهيد“ و“الفية“، جنوبي المحافظة.

وأشارت إلى أن قوات العمالقة الجنوبية، المتمركزة في حريب، تمكنت من كسر تسلل لعناصر ميليشيات الحوثيين في عقبة ”ملعاء“ الاستراتيجية، وأجبرتهم على التراجع.

وبحسب المصادر، فإن المعارك العنيفة في المناطق الجنوبية من مأرب تزامنت مع هجمات أخرى شنتها ميليشيا الحوثي على مواقع القوات الحكومية في جبهة ”الكسارة“ بمديرية صرواح، غربي المحافظة، أحبطتها قوات الجيش والمقاومة الشعبية، وأجبرت الحوثيين على التراجع، ما أوقع قتلى وجرحى من الطرفين.

ونقل الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة عن أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن عبدالرقيب دبوان أن قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، تمكنت من استعادة وتحرير عدة مواقع عسكرية استراتيجية جنوبي محافظة مأرب، أبرزها مواقع ”تبة الشهيد“ و“الفيّة“، بعد معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي.

وقال دبوان إن المعارك العنيفة التي خاضتها القوات اليمنية أدت إلى مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، في حين دكّت مقاتلات التحالف العربي ومدفعية الجيش اليمني تجمعات ومواقع وتعزيزات الحوثيين على امتداد مسرح العمليات العسكرية في جبهات مأرب الجنوبية.

ولفت إلى أن الضربات الجوية المركّزة لطائرات التحالف العربي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين.

بدوره، نقل المركز الإعلامي التابع للقوات اليمنية المسلحة على ”تويتر“ تصريحات عن قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد المنتصر، أكد فيها أن العملية العسكرية ”مستمرة حتى تحرير ما تبقى من مديريات مأرب“ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتشن ميليشيا الحوثي هجومًا عسكريًا مكثفًا منذ مطلع العام الماضي، يستهدف الأطراف الشمالية والغربية والجنوبية والجنوبية الغربية من محافظة مأرب، في محاولة لإحراز أي تقدم ميداني يقربها من مدينة مأرب، مركز المحافظة النفطية، ومقر العمليات العسكرية للحكومة اليمنية في شمال البلاد.