تشييع جثمان اللواء جواس.. والحكومة تشير إلى تنسيق حوثي مع التنظيمات الإرهابية

شيع الآلاف من اليمنيين، اليوم الجمعة، في محافظة لحج، جنوب البلاد، جثمان قائد محور العند العسكري، قائد اللواء 131 مشاة، اللواء الركن ثابت جواس، ونجله وعدد من مرافقيه، الذين قتلوا إثر استهدافهم بسيارة مفخخة، الأربعاء الماضي، في الأطراف الشمالية من العاصمة المؤقتة عدن.

وانطلق موكب التشييع من مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، برفقة قوات عسكرية (موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي) وبمشاركة قيادات في المجلس وعدد من قيادات السلطتين المحليتين في عدن ولحج، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظتين، متوجها نحو منطقة ”حبيل السبحة“ في مديرية حبيل جبر في المحافظة، مسقط رأس اللواء الركن جواس، قبل أن تتم مواراة جثامين الضحايا الثرى.

الآلاف يشيعون اللواء #ثابت_جواس ونجله واثنين من مرافقيه الذين قضوا جراء تفجير بسيارة مفخخة إلى مثواهم الأخير بردفان جنوب اليمن pic.twitter.com/Op84GyXlo0 — إرم نيوز (@EremNews) March 25, 2022

واعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمّر الإرياني، أن جريمة اغتيال اللواء الركن جواس ”المطلوب رقم واحد لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران“ هو ”عمل إرهابي منسّق يحمل بصمات القاعدة وداعش، وامتداد لنهج نظام طهران وأذرعه في المنطقة في تصفية خصومهم“.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر، إن ”هذه الجريمة النكراء، وقبلها استهداف الصحفي محمود العتمي وزوجته الصحفية رشا الحرازي، شواهد على العلاقة بين ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية، والتنسيق الميداني لاستهداف القيادات السياسية والأمنية والعسكرية، والإعلاميين والصحفيين المناهضين للانقلاب، والعبث بأمن واستقرار المناطق المحررة“.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثيين ”تحاول التغطية على علاقتها بالتنظيمات الإرهابية وأنشطتها التخريبية في المناطق المحررة، وإلصاق التهمة بالتحالف عبر نشر الأكاذيب والفبركات عن محاربتها للإرهاب، كما حدث مؤخرا في حديثها عن إحباط مخطط تفجير في العاصمة صنعاء، بينما هي في الواقع كانت تحضر لجريمتها الشنعاء“.

ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة، ومبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن، ”بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة النكراء، وكل الجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في المناطق المحررة ويدفع ثمنها المدنيون الأبرياء، وسرعة العمل على إدراجها وقياداتها في قوائم الإرهاب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب“.

وتعرّض قائد محور العند العسكري، قائد اللواء 131 مشاة، اللواء الركن ثابت جواس، الأربعاء الماضي، إلى عملية اغتيال في شمال شرق عدن، نُفذت بوساطة سيارة مفخخة استهدفت موكبه أثناء عودته إلى منطقته، قادمًا من مجلس عزاء في المحافظة، ما أدى إلى مقتله ومقتل ثلاثة من مرافقيه بينهم نجله، وإصابة آخرين بجروح، بينهم مدنيون.