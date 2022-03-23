شرطة عدن تتهم الحوثيين باغتيال اللواء جواس

اتهم مدير شرطة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اللواء مطهر ناجي، يوم الأربعاء، ميليشيات الحوثيين بالوقوف وراء عملية اغتيال قائد محور العند العسكري، قائد اللواء 131 مشاة، اللواء الركن ثابت جواس، بسيارة مفخخة انفجرت في ضواحي عدن جنوبي اليمن.

وقال ناجي، في برقية عزاء، نشرتها صفحة شرطة عدن الرسمية على موقع فيسبوك، إن ”ميليشيات الحوثي مستمرة في اغتيال الكوادر الجنوبية ومحاولة إفراغ الوطن من كافة العقول السياسية والاقتصادية والعسكرية“.

وشدد ناجي على أن ”الأجهزة الأمنية لن تقف مكتوفة الأيادي، وأن القتلة سيلقون جزاءهم الرادع ولو بعد حين“، على حد تعبيره.

وأعرب ناجي، عن ”أسفه وحزنه بخسارة الوطن رجلًا من أبرز رجاله الميامين خاض غمار معارك ساحقة في سبيل الوطن، وبقي يدافع عن كرامة الوطن في شتى المعارك الوطنية، وكان في مقدمة الصفوف وخاض معارك ساحقة مع ميليشيات الحوثي بل من القيادات الوطنية التي كان لهم دور وطني كبير في دحر ميليشيات إيران قبل انقلابهم وسيطرتهم على الدولة بأكملها“.

على صعيد متصل، قال موقع ”درع الجنوب“، الناطق باسم القوات المسلحة الجنوبية إن ”توجيهات من محافظ محافظة عدن، أحمد لملس، ومحافظ لحج اللواء، عبدالله التركي، صدرت للأجهزة الأمنية في المحافظتين برفع جاهزيتها إلى الحالة القصوى، عقب عملية اغتيال اللواء الركن جواس“.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، قولها إن ”التوجيهات نصّت على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية في المنافذ الرابطة بين العاصمة عدن ومحافظة لحج لرصد أي عناصر إرهابية على صلة بالعملية الغادرة التي استهدفت الشهيد اللواء ثابت مثنى جواس ومرافقيه“.

وأشار إلى ”جهود مشتركة بين قيادتي السلطتين المحليتين في عدن ولحج بإجراءات التحقيقات والتحريات وتكثيف الجهود لملاحقة الأيادي الآثمة والعناصر الإرهابية الجبانة التي خططت ونفذّت العملية الإرهابية الجبانة“.

وكانت سيارة مفخخة قد تمكنت من اختراق موكب ضم قيادات عسكرية وأمنية ومدنية مساء الأربعاء في المدينة الخضراء، شمال شرق مدينة عدن، قبل أن تنفجر بالقرب من سيارة تقل قائد محور العند العسكري، قائد اللواء 131 مشاة، اللواء الركن، ثابت جواس، ما أدى إلى مقتله ونجله إضافة إلى قتلى وجرحى آخرين.