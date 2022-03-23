اليمن.. انفجار مفخخة يودي بحياة ثابت جواس قائد قاعدة العند العسكرية

أفادت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، أن انفجارًا ضخمًا وقع في مدينة عدن جنوب اليمن أودى بحياة قائد كبير في الجيش اليمني، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من مرافقيه من بينهم نجله.

وذكرت مصادر لـ ”إرم نيوز“، أن الانفجار استهدف سيارة كانت تقل قائد محور العند العسكري، قائد اللواء 131 مشاة، اللواء الركن ثابت جواس، ما أدى إلى مقتله مع 4 من المرافقين له، وإصابة عدد من المدنيين جراء الانفجار.

مشاهد متداولة لانفجار سيارة مفخخة راح ضحيته اللواء الركن #ثابت_جواس قائد قاعدة العند العسكرية بمدينة لحج اليمنية pic.twitter.com/4Zp75Ous2P — إرم نيوز (@EremNews) March 23, 2022

وذكرت المصادر أن الانفجار الذي سُمع دويّه في أنحاء متفرقة من مديريات العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، كان ناتجًا عن انفجار سيارة مفخخة، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أنه قد يكون ناجمًا عن استهداف صاروخي.

وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع قرب محطة للتزود بالوقود في ”المدينة الخضراء“ في الشمال الشرقي من مدينة عدن، تلته أصوات إطلاق نار متفرقة.

لقطات أولية متداولة لانفجار راح ضحيته قائد كبير بالجيش اليمني وعدد من مرافقيه ناشطون قالوا إن الانفجار راح ضحيته اللواء الركن #ثابت_جواس قائد قاعدة العند العسكرية، وأنه ناجم عن تفجير سيارة مفخخة بمدينة لحج pic.twitter.com/67lZFTxcN2 — إرم نيوز (@EremNews) March 23, 2022

وفور وقوع الانفجار، انتشرت قوات الأجهزة الأمنية في موقع الحادثة، وعملت على معاينة المكان والأضرار وجمع الأدلة، حول عملية الاغتيال، وفق المصادر.

وكان اللواء ركن جواس، بحسب مصادر محلية، عائدًا من منطقة ردفان حيث أدى واجب العزاء بوفاة أحد أقارب القيادي ردفان سعيد صالح.

ولم تُصدر الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أي تعليق حول الحادثة حتى الآن.

ويعد اللواء الركن، ثابت جواس، واحدًا من بين أبرز القيادات العسكرية اليمنية التي شاركت في حروب صعدة، ضد ميليشيات الحوثيين، ويتهمه الحوثيون بأنه من قتل مؤسس ”الجماعة“ حسين بدر الدين الحوثي، في العام 2004.

وأصدرت ميليشيات الحوثيين، حكمًا بالإعدام ضد اللواء الركن ثابث جواس، في يناير/كانون الثاني من العام 2021، إلى جانب 74 قياديًا عسكريًا لدى قوات الجيش اليمني.