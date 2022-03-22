اليمن.. الإرياني يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تنامي "اعتداءات" الحوثيين

حمَّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي ما أسماه مسؤولية تنامي ”اعتداءات“ ميليشيات الحوثيين في اليمن، وضد دول الجوار.

وقال الإرياني إن ”تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية، حيال انقلاب ميليشيات الحوثيين، وتدخلات إيران في شؤون دولة عضو بالأمم المتحدة، وتخاذله تجاه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق اليمنيين منذ انقلابها، واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين في دول الجوار، ساهما بتنامي أنشطتها الإرهابية“.

1-تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية حيال انقلاب مليشيا الحوثي،وتدخلات ايران في شئون دولة عضو بالامم المتحدة،وتخاذله تجاه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق اليمنيين منذ انقلابها،واستهدافها الاعيان المدنية والمدنيين في دول الجوار،ساهم في تنامي انشطتها الارهابية — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 22, 2022

وأضاف في سلسلة تغريدات على ”تويتر“، أن الحوثيين اعتبروا ”حالة الصمت والتخاذل الدولي، ضوءًا أخضر، للاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة بحق المدنيين“.

2-اعتبرت مليشيا الحوثي الارهابية حالة الصمت والتخاذل الدولي ضوء اخضر للاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة بحق المدنيين، وتصعيد عدوانها في مختلف المحافظات، واستهداف دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وتقويض كافة الجهود التي تبذل للتهدئة وإيجاد حل سياسي للازمة — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 22, 2022

وأشار إلى أن الميليشيات رأت في ذلك الصمت مبررًا ”لتصعيد عدوانها في مختلف المحافظات، واستهداف دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وتقويض كافة الجهود التي تبذل للتهدئة، وإيجاد حل سياسي للأزمة“.

3-استمرار هذا التخاذل الدولي إزاء التدخلات الإيرانية في اليمن، وممارسات مليشيا الحوثي الاجرامية والتي ترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية،ستكون له نتائج كارثية،وسيدفع ثمنه العالم اجمع والشواهد السياسية والاقتصادية والامنية على ذلك باتت ماثلة للعيان — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 22, 2022

وشدد على أن ”‏استمرار هذا التخاذل الدولي، ستكون له نتائج كارثية، وسيدفع ثمنه العالم أجمع، والشواهد السياسية، والاقتصادية، والأمنية، على ذلك باتت ماثلة للعيان“.

ويوم الأحد الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تعرّض محطة تحلية المياه في الشقيق، ومنشأة أرامكو في جازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب، ومعمل الغاز في محطة أرامكو في ينبع، لهجوم عدائي حوثي بطائرات مسيَّرة، وصواريخ باليستية.

وكشف التحالف أيضًا عن محاولة عدائية من قبل الميليشيات لاستهداف محطة الغاز في خميس مشيط.

وقال إنه اعترض ودمر أكثر من 7 طائرات مسيَّرة أطلقتها ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، باتجاه جنوب المملكة.

وأشار إلى تصعيد الميليشيات لهجماتها العدائية لاستهداف منشآت اقتصادية، وأعيان مدنية في المملكة، مستخدمة الطائرات المسيّرة، وصواريخ باليستية، وأخرى من نوع كروز.

وأضاف التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، أنه يتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي.

وأكد التحالف وقوع أضرار مادية بمركبات مدنية، ومنازل سكنية، جراء الهجمات العدائية للحوثيين، ولا خسائر بالأرواح، معلنًا إحباط هجوم عدائي للحوثيين على معمل الغاز المسال بمحطة أرامكو في ينبع.

ويأتي التصعيد الحوثي، بعد أيام من إطلاق مبادرة خليجية لإجراء محادثات سلام ”يمنية-يمنية“ في الرياض، أواخر الشهر الجاري، تشارك بها الأطراف اليمنية كافة.

وقال التحالف إن التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية بمثابة الرد على الدعوة الخليجية، ورفض لجهود ومبادرات السلام.

وردت ميليشيات الحوثيين على المبادرة، برفض انعقاد المباحثات في الرياض، مطالبة بعقدها في ”دولة محايدة لم تشارك بالحرب“، على حد تعبيرها.