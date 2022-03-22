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اليمن.. الإرياني يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تنامي "اعتداءات" الحوثيين
تاريخ النشر: 22 مارس 2022 19:08 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2022 19:35 GMT

اليمن.. الإرياني يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تنامي "اعتداءات" الحوثيين

حمَّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي ما أسماه مسؤولية تنامي "اعتداءات" ميليشيات الحوثيين في اليمن، وضد دول الجوار. وقال

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المصدر: عدن- إرم نيوز

حمَّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي ما أسماه مسؤولية تنامي ”اعتداءات“ ميليشيات الحوثيين في اليمن، وضد دول الجوار.

وقال الإرياني إن ”تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية، حيال انقلاب ميليشيات الحوثيين، وتدخلات إيران في شؤون دولة عضو بالأمم المتحدة، وتخاذله تجاه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق اليمنيين منذ انقلابها، واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين في دول الجوار، ساهما بتنامي أنشطتها الإرهابية“.

وأضاف في سلسلة تغريدات على ”تويتر“، أن الحوثيين اعتبروا ”حالة الصمت والتخاذل الدولي، ضوءًا أخضر، للاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة بحق المدنيين“.

وأشار إلى أن الميليشيات رأت في ذلك الصمت مبررًا ”لتصعيد عدوانها في مختلف المحافظات، واستهداف دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وتقويض كافة الجهود التي تبذل للتهدئة، وإيجاد حل سياسي للأزمة“.

وشدد على أن ”‏استمرار هذا التخاذل الدولي، ستكون له نتائج كارثية، وسيدفع ثمنه العالم أجمع، والشواهد السياسية، والاقتصادية، والأمنية، على ذلك باتت ماثلة للعيان“.

ويوم الأحد الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تعرّض محطة تحلية المياه في الشقيق، ومنشأة أرامكو في جازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب، ومعمل الغاز في محطة أرامكو في ينبع، لهجوم عدائي حوثي بطائرات مسيَّرة، وصواريخ باليستية.

وكشف التحالف  أيضًا عن محاولة عدائية من قبل الميليشيات لاستهداف محطة الغاز في خميس مشيط.

وقال إنه اعترض ودمر أكثر من 7 طائرات مسيَّرة أطلقتها ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، باتجاه جنوب المملكة.

وأشار إلى تصعيد الميليشيات لهجماتها العدائية لاستهداف منشآت اقتصادية، وأعيان مدنية في المملكة، مستخدمة الطائرات المسيّرة، وصواريخ باليستية، وأخرى من نوع كروز.

وأضاف التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، أنه يتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي.

وأكد التحالف وقوع أضرار مادية بمركبات مدنية، ومنازل سكنية، جراء الهجمات العدائية للحوثيين، ولا خسائر بالأرواح، معلنًا إحباط هجوم عدائي للحوثيين على معمل الغاز المسال بمحطة أرامكو في ينبع.

ويأتي التصعيد الحوثي، بعد أيام من إطلاق مبادرة خليجية لإجراء محادثات سلام ”يمنية-يمنية“ في الرياض، أواخر الشهر الجاري، تشارك بها الأطراف اليمنية كافة.

وقال التحالف إن التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية بمثابة الرد على الدعوة الخليجية، ورفض لجهود ومبادرات السلام.

وردت ميليشيات الحوثيين على المبادرة، برفض انعقاد المباحثات في الرياض، مطالبة بعقدها في ”دولة محايدة لم تشارك بالحرب“، على حد تعبيرها.

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